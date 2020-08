Bertoncelj je imel boljši občutek

Na (odprtem) poletnem poljskem prvenstvu v smučarskih skokih, kakor bi lahko poimenovali edino letošnje moško tekmovanje za veliko nagrado v sklopu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Visli, je v soboto vso konkurenco preskočil lanski skupni zmagovalec Dawid Kubacki. S skokoma, dolgima 126,5 in 128 metrov, je 30-letni as iz Novega Targa na jugu Poljske v finalu pred natanko 999 gledalci, kolikor so jih zaradi ukrepov proti širitvi novega koronavirusa spustili na stadion, kljub dežju odbil odločen napad slovitejšega rojaka Kamila Stocha (119,5 m in 136 m), ki je v drugi seriji navdušil z največjo daljavo dneva. Domačo veselico so zaokrožili tretjeuvrščeni Piotr Zyla, četrtouvrščeni Tomasz Pilch in šestouvrščeni Stefan Hula. Med najboljšo šesterico se je torej prebilo kar pet Poljakov!



Od sedmerice Slovencev se je na prvi tekmi najbolje odrezal Rok Justin (118 m in 127 m), član reprezentance B, ki se je v finalu s 16. mesta povzpel na enajsto. »Pokazal sem dva dobra skoka in si prislužil soliden rezultat. Ob tem sem preizkusil novo opremo in videl, kako bodo odgovorni preverjali ob novih pravilih,« je 27-letni Justi Gustl, kakor ga tudi kličejo, razkril po svoji tretji najvišji uvrstitvi v poletni različici svetovnega pokala. Njegov najboljši dosežek ostaja peto mesto iz Hakube 2013., dvakrat pa je bil v tem tekmovanju deseti (v Almatiju 2013. in Hakubi 2017.).

Bombkov uspešen ognjeni krst

Mladinec Jan Bombek (117,5 m in 128 m) je ob ognjenem krstu med (okrnjeno) svetovno elito pristal na 15. mestu. »Uvodni skok je bil zaradi napake slabši, v finalu pa mi je uspel dober nastop. Za prvo tekmo v veliki nagradi je rezultat odličen,« je bil zadovoljen 18-letni član SSK Ljubno BTC, ki se je uvrstil tik pred izkušenejšega reprezentančnega kolega Petra Prevca (117 m in 122,5 m). Točke sta si od naših priskakala še Anže Lanišek (117,5 m in 119,5 m/19.) in Žiga Jelar (117,5 m in 120 m/24.), praznih rok pa je ob novincu Lovru Kosu (115,5 m/35.) ostal tudi branilec lanske zmage Timi Zajc (108,5 m), ki se je moral sprijazniti s 33. mestom.

Glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj je bil po uvodni tekmi nenavadno kritičen do varovancev.



»Z izjemo finalnih skokov Justina in Bombka s predstavo naših tekmovalcev, ki so glede na pričakovanja nastopili zelo slabo, ne morem(o) biti zadovoljni. Imel sem občutek, da so fantje dobro pripravljeni in da bi se lahko enakovredno kosali z najboljšimi, vendar tega nato niso pokazali,« je zmajeval z glavo 44-letni Kranjčan in pristavil, da so bili Poljaki za razred ali dva boljši od njegovih izbrancev.