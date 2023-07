Berger: Le Max na ravni Senne

Velika nagrada Avstrije, ki jo ta konec tedna gosti Spielberg, je Sloveniji najbližja dirka v formuli 1. Na Red Bullovem ringu, ki je od Ljubljane oddaljen približno 200 kilometrov (od Maribora okrog 150 km), bo danes (16.30) na sporedu sprint, jutri (15.00) pa še klasična preizkušnja za svetovno prvenstvo.

Avstrijski prireditelji pričakujejo v treh dneh 300.000 gledalcev, med njimi kot vselej tudi precej slovenskih ljubiteljev najhitrejšega »cirkusa«. Ob domačih navijačih pa bodo na tribunah znova kraljevali številni v oranžne majice oblečeni Nizozemci, ki bodo skušali svojega ljubljenca Maxa Verstappna ponesti do novega uspeha.

Za branilca naslova svetovnega prvaka bo to seveda domača preizkušnja tudi zaradi avstrijskega moštva, za katero dirka od pomladi 2016. Doslej je nanizal že 41 zmag, toliko kot nepozabni Brazilec Ayrton Senna, s katerim se je na 5. mestu večne lestvice izenačil pred dvema tednoma v Montrealu. Mimogrede: za razliko od legendarnega Nemca Michaela Schumacherja, ki se je ob tem dosežku leta 2000 v Monzi psihično zlomil, da ga je takrat na novinarski konferenci tolažil drugouvrščeni Finec Mika Häkkinen, je Verstappen ta mejnik doživel bistveno manj čustveno.

»Seveda mi takšne številke pomenijo veliko, a želim si, da bi jih dosegel še veliko več,« je dal 25-letni Nizozemec jasno vedeti, da se z 41 zmagami ne namerava zadovoljiti. Kdor ga pozna, ve povedati, da vedno in povsod stremi k vrhu. Na njem bo – kar zadeva prva mesta – še nekaj časa trdno zasidran Lewis Hamilton (103), ob Schumacherju (91) sta pred Verstappnom še Sebastian Vettel (53) in Alain Prost (51).

Že 69 točk naskoka

Maxovo športno pot pozorno spremlja tudi nekdanji vrhunski avstrijski dirkač Gerhard Berger. »Že tisočkrat so me vprašali, ali je kateri od dirkačev tako dober kot Senna. Vsakič sem odvrnil, da nihče ni na Ayrtonovi ravni. A z Maxom imamo po mojem mnenju zdaj prvič nekoga, ki bi ga lahko postavil ob bok slovitemu Brazilcu,« je poudaril 63-letni Tirolec, ki je bil med letoma 1990 in 1992 ekipni kolega Senne pri McLarnu, v formuli 1 pa se lahko pohvali z desetimi zmagami.

Kakorkoli že; Verstappen je z mislimi povsem pri obeh preizkušnjah v Spielbergu, kjer si želi nadaljevati niz uspehov. Na VN Avstrije je nastopil osemkrat in jo petkrat končal na odru za najboljše, od tega trikrat na najvišji stopnici (2018, 2019 in 2021). »Ko vidiš to fantastično vzdušje na tribunah, se želiš toliko bolj potruditi in uprizoriti dober šov,« je razkril nizozemski šampion in v isti sapi pribil, da si želi svojo zbirko obogatiti z novim zmagovitim pokalom.

Z njim bi Verstappen, ki ima kot vodilni v skupnem seštevku že 69 točk naskoka pred drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem, Mehičanom Sergiom Perezom, naredil naslednji korak k osvojitvi tretjega zaporednega naslova svetovnega prvaka. Lani je moral v Spielbergu priznati premoč le Monačanu Charlesu Leclercu. To je bila tudi doslej zadnja zmaga Ferrarija, ki na nov podvig čaka že skoraj leto dni.