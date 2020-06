Bergant: Žan je eden najbolje pripravljenih smučarjev

Podobno kot pri drugih športnih panogah in sploh običajnem življenjskem vsakdanu je bil letošnji junij tudi za zimske junake belih strmin drugačen kot po navadi. Nekaj vadbe so že opravili na snegu in se slednjega prav razveselili, saj so sezono zaradi pandemije koronavirusa morali predčasno končati. Pri slovenski moški reprezentanci v tehničnih disciplinah so pod vodstvom glavnega trenerja Klemna Berganta že zavihali rokave na poti k novim izzivom.



Gospod Bergant, seveda je bil ta prvi trening vaših dveh smučarjev, Žana Kranjca in Štefana Hadalina, bolj za občutek kot za kakšne resne priprave pred sezono, ki se bo začela čez natanko štiri mesece, kaj pa sicer pričakujete od prihajajočega poletja in tistih pravih tritedenskih priprav na snegu?

»Če odmislim težave okrog pandemije virusa, si predvsem želim, da ne bi bilo prevroče in bi tako lahko uresničevali načrt našega treninga. Res pa je, da bo za vse po Evropi enako, in kot kaže, se bodo reprezentance bolj kot ne pripravljale le na stari celini, zato gre pričakovati gnečo na ledenikih.«



Kako boste reševali težave z gnečo?

»Delam vendarle le z Žanom in Štefanom, zato pričakujem, da se bosta vsaj občasno pridružila kakšni drugi ekipi. Za primerjavo pa je vsekakor koristno, da bomo smučali s kom od naših tekmecev. Pa nismo edini, še so ekipe z majhnim številom tekmovalcev. Zato ne more imeti vsaka ekipa svoje proge. Jasno, Švica bo imela na domačih ledenikih prednostno izbiro, za njo je Avstrija, nato se razvrstimo drugi.«



Nekaj snega ste v tem majsko-junijsko pomladnem obdobju že preizkusili, pravzaprav je bilo padavin na ledenikih precej, in kot vemo, za prvi trening so bile to več kot spodobne razmere, kajne?

»Za zdaj je bilo res tako, toda ta sneg, ki v srednjeevropskem visokogorju pade v tem letnem času, nato v visokih julijskih temperaturah izgine. Tako bo Mölltal kmalu 'zablestel' v svoji črnini.«



Pa tudi siv bo, ko bo izgubljen v megli.

»To je pač tako. Kar je nad gozdno mejo, je hitro lahko megleno. Upam na julijske stabilne vremenske razmere, po 15. avgustu pa pri teh že tako ne gre pričakovati kakšnih zasukov. Dan postaja krajši, tudi sonca je manj, kar je dobro za snežno podlago. Najbolje je takrat dejansko v Švici. Tam so proge tudi na 3500 m nadmorske višine, kar je vendarle vsaj 500 m višje kot v Avstriji. Res, upamo, da bomo imeli takrat dober trening.«



Toda dotlej bo treba zelo resno vaditi na suhem. Kako je z vašima smučarjema glede telesne pripravljenosti?

»Oba imata še polne roke dela na tem področju do julijske vrnitve na sneg. Žan že dolgo dela z Mitjo Bračičem, Štefan gre v tretjo sezono s kondicijskim trenerjem Janijem Grilom. Za zdaj res ni pripomb. Žan je eden najbolje pripravljenih smučarjev v karavani svetovnega pokala, Štefan je iz leta v leto močnejši. Imel je nekaj težav v preteklosti, po konstituciji je drugačen od Žana, vesel pa sem, ker napreduje. Z obema trenerjema sem seveda v pandemiji posebej govoril, ju prosil za drugačen načrt priprav, da bi tokrat izjemoma že junija prekinili suhi trening s smučanjem, kar se je nato tudi zgodilo. «