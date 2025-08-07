Benjamin Šeško ima nov klub, prestop je rekorden za slovenski nogomet!
Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je še korak bližje uradni potrditvi prestopa k angleškemu prvoligašu Manchester Unitedu. Kot poroča The Athletic, sta se United in Šeškov dosedanji klub Leipzig dogovorila za prestop in odškodnino v višini 76,5 milijona evrov ter 8,5 milijona dodatkov.
Kot je poročal znani italijanski novinar Fabrizio Romano, se je 22-letni Šeško z rdečimi vragi dogovoril za pogodbo do leta 2030. Kot zanimivost velja dodati, da je Šeško leta 2023 pred prestopom iz Salzburga v Leipzig zavrnil prestop k rdečim iz Manchestra.
Tokrat pa se je slovenski napadalec odločil za klub z Old Trafforda, čeprav je Unitedov tekmec iz elitne angleške lige Newcastle ponudil 82,5 milijona evrov in 2,5 milijona dodatkov ter je Leipzig ponudbo tudi sprejel, a je Šeško zavrnil črno-bele.
Zaradi tega so se znova sestali predstavniki nemškega kluba in Manchester Uniteda, ki so po zadnjih informacijah našli skupni jezik.
Šeško, ki bo z omenjenim zneskom bistveno popravil rekordno znamko, kar zadeva prestope slovenskih nogometašev, je v prejšnji sezoni dosegel 21 golov za Leipzig v vseh tekmovanjih, skupaj pa je od leta 2023 za nemško ekipo zbral 39 golov in osem podaj na 87 tekmah.
United je v želji po boljši sezoni od prejšnje v prenovo ekipe poleti namenil kar nekaj sredstev, med drugim je Bryana Mbeuma iz Brentforda pripeljal za 75 milijonov in Matheusa Cunho iz Wolverhamptona za 74,2 milijona evrov.
