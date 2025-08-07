ZA 85 MILIJONOV

Benjamin Šeško ima nov klub, prestop je rekorden za slovenski nogomet!

Šeška le še uradna potrditev loči od prestopa k Manchester Unitedu.
Fotografija: Benjamin Šeško. FOTO: Instagram 
Benjamin Šeško. FOTO: Instagram 

STA, S. U.
07.08.2025 ob 16:55
07.08.2025 ob 17:15
Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je še korak bližje uradni potrditvi prestopa k angleškemu prvoligašu Manchester Unitedu. Kot poroča The Athletic, sta se United in Šeškov dosedanji klub Leipzig dogovorila za prestop in odškodnino v višini 76,5 milijona evrov ter 8,5 milijona dodatkov.

Kot je poročal znani italijanski novinar Fabrizio Romano, se je 22-letni Šeško z rdečimi vragi dogovoril za pogodbo do leta 2030. Kot zanimivost velja dodati, da je Šeško leta 2023 pred prestopom iz Salzburga v Leipzig zavrnil prestop k rdečim iz Manchestra.

Tokrat pa se je slovenski napadalec odločil za klub z Old Trafforda, čeprav je Unitedov tekmec iz elitne angleške lige Newcastle ponudil 82,5 milijona evrov in 2,5 milijona dodatkov ter je Leipzig ponudbo tudi sprejel, a je Šeško zavrnil črno-bele.

Zaradi tega so se znova sestali predstavniki nemškega kluba in Manchester Uniteda, ki so po zadnjih informacijah našli skupni jezik.

Šeško, ki bo z omenjenim zneskom bistveno popravil rekordno znamko, kar zadeva prestope slovenskih nogometašev, je v prejšnji sezoni dosegel 21 golov za Leipzig v vseh tekmovanjih, skupaj pa je od leta 2023 za nemško ekipo zbral 39 golov in osem podaj na 87 tekmah.

United je v želji po boljši sezoni od prejšnje v prenovo ekipe poleti namenil kar nekaj sredstev, med drugim je Bryana Mbeuma iz Brentforda pripeljal za 75 milijonov in Matheusa Cunho iz Wolverhamptona za 74,2 milijona evrov.

Več iz te teme:

Benjamin Šeško nogomet Manchester United Leipzig prestop

