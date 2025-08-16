Beni lahko zdaj skoči pod svetovne žaromete

Slovensko nogometno kolesje se je v sezoni 2025/26 že dodobra zavrtelo. Po klubskih preizkušnjah bo čez dva tedna na Brdu pri Kranju uvodni zbor nove sezone, o tem kot tudi sedanjosti slovenske nogometne scene ter seveda o najodmevnejši zgodbi zadnjih dni – prihodu Benjamina Šeška v veliki Manchester United – smo se pogovarjali z reprezentančnim selektorjem Matjažem Kekom.

Gospod Kek, začeli bi ta pogovor z res izjemno odmevnim prestopom slovenskega dragulja Benjamina Šeška. Kako gledate nanj in njegov odhod iz bundesligo v angleško prvenstvo k enemu od nogometnih velikanov Otoka?

»Beniju lahko samo čestitam za takšen prestop, ki je bil zabeležen v vseh evropskih in tudi svetovnih športnih medijih. Jasno je tudi, da je zdaj glede na sicer zelo cenjeno bundesligo skočil še stopničko višje. Res je, Leipzig se je močno zapisal na nemškem nogometnem zemljevidu, nazadnje je z Benijem igral v ligi prvakov, v kateri pa – tako kot tudi v drugih evropskih tekmovanjih ne – ne bo Uniteda. Toda obenem dobro vemo, da gre za klub izjemne tradicije, velikih nogometnih legend, številčne navijaške armade po vsem svetu. Pred našim napadalcem je zelo pestra sezona in ko sva bila v stiku, sem mu zaželel, naj uživa v nogometu, torej v tistem, kar dela najraje. Ob njegovem znanju in delovnih navadah se mu obeta res velik skok pod žaromete svetovne nogometne scene.«

Matjaž Kek si seveda želi uspešen jesenski uvod slovenske nogometne reprezentance.

Kako pa gledate na naše druge reprezentančne kandidate, nekateri so že v resnem tekmovalnem ritmu, drugi pač še ne? Ne nazadnje pa bo tudi Jaka Bijol, prav tako eden vaših udarnih adutov, nogometno pot nadaljeval na Otoku ...

»Dejansko ima skupina igralcev za seboj že več resnih tekmovalnih preizkušenj, drugi na njih še čakajo, so tudi tisti, ki še nimajo urejenega statusa in pogodbe za sezono. Ti so seveda v najslabšem položaju, toda takšna je slovenska realnost. Po tej plati nikoli pri nas ni bilo idealno in očitno tudi nikoli ne bo. Obenem sem vesel, da je junijski termin botroval širitvi kandidatov za prihajajoči septembrski tekmi. Kar prehitro se je pozabil odmeven Bijolov prestop v premier league, tudi zanj sem zelo vesel.«

Pa nam lahko razkrijete, kakšen je načrt priprav za ta prihajajoča izziva, 5. septembra v Ljubljani s Švedsko in tri dni pozneje v Baslu proti švicarski vrsti?

»Po vsem tem času, kolikor smo že preživeli skupaj, nam ni treba odkrivati tople vode. Logistika je znana, naš center na Brdu ponuja odlične razmere za umirjeno pripravo. Zbrali se bomo v ponedeljek, 1. septembra, trenirali nato še tri dni in pričakali tekmo proti Švedski v – upam – razprodanih Stožicah.«

5. septembra se bo slovenska nogometna reprezentanca v Ljubljani pomerila s Švedsko.

Kaj pa vaš strokovni štab, kako je zdaj glede sprememb in novih obrazov?

»Na dlani je, da sta odhoda Boštjana Cesarja in Dejana Kopastića, ki se jima takole še enkrat zahvaljujem za ves delež pri reprezentančnem delu in uspehih, botrovala potrebi za iskanjem novih kandidatov za reprezentančni štab. V njem bosta poslej Fausto Budicin in kot analitik Matjaž Kek mlajši. To je že dogovorjeno in tudi podpisano z NZS. Prepričan sem, ker tudi oba dobro poznam, da bosta prispevala veliko s svojim znanjem in pripadnostjo.«

V prvih septembrskih dneh bosta pred našimi nogometaši zahtevni preizkušnji s Švedi in Švicarji.

Kaj so vam doslej pokazale prve tekme sezone naših štirih klubov na evropski sceni v Uefinih tekmovanjih?

»Evropa ne dovoljuje več drugačne poti, kot je temeljita priprava. Tisti, ki so to sprejeli in se lotili takšne strategije, so uspešni. Pri tem seveda govorim o sijajnih Celjanih. Predvsem z zadnjim izidom v Luganu so kar malo šokirali nogometno Evropo in si tako že zagotovili imeniten temelj za revanšo, ki resda ni bila tako bleščeča, a preplaha glede uvrstitve v sklepni krog kvalifikacij ni bilo. V njem je zasluženo tudi Olimpija, veselimo se prihajajočih izzivov.«

Kako ste sicer preživeli poletje, svojo bazo za oddih imate v Opatiji, druga je sredi Dalmacije v Sukošanu, sprostitev ponuja tudi domači Maribor s Pohorjem, kajne?

»Pri meni je poleti vse skupaj bolj ali manj jasno. Del poletja dejansko sem bodisi v Opatiji bodisi v Sukošanu, res pa sem se po junijskem reprezentančnem terminu soočil tudi z zdravstvenimi težavami, glede katerih pa zdaj – hvala bogu – kaže bolje. Nekaj časa sem preživel na terapijah kot tudi z vajami, brez katerih med okrevanjem ni šlo. Napoči tudi takšno obdobje, a zdaj se res počutim bolje. Ob stalnem poletnem trikotniku Maribor-Opatija-Sukošan sem bil tako zaradi omenjenih terapij letos poleti tudi v Hrpeljah.«