Beni bo moral ukrotiti leva

S tekmama v Zagrebu in Dortmundu se bo drevi dvignil zastor nad 68. sezono elitnega evropskega nogometnega tekmovanja, ki jo že 31 let poznamo pod imenom Uefina liga prvakov. Končna postaja 32 udeležencev je letos spet Istanbul in tamkajšnji olimpijski stadion Kemala Atatürka, ki je v obdobju novega koronavirusa že dvakrat sameval, četudi mu je Evropska nogometna zveza sprva zaupala izvedbo finala, a ga je bila nato primorana obakrat preseliti na Portugalsko. »Kje bo finale prihodnjo sezono?

V Istanbulu? Kar rezervirajte hotel,« je po bolečem porazu maja v Parizu, kjer je bil z golom Viniciusa Juniorja v finalu z 1:0 boljši madridski Real, napovedal Liverpoolov trener Jürgen Klopp. Rdeči se v boj podajajo jutri, ko bodo v večernem terminu gostovali v Neaplju, 14-kratni evropski prvaki iz Madrida pa bodo že drevi igrali v Glasgowu, kjer jih pričakuje razprodani Celtic Park. Zeleno-beli se v najelitnejše evropsko tekmovanje po osvojitvi državnega naslova vračajo po kar petletni odsotnosti in so tako kot kraljevi klub še stoodstotni v novi sezoni, v soboto so s kar 4:0 dobili tudi derbi z najhujšim rivalom Rangers.

»Čaka nas najtežja tekma uvodnega dela sezone, saj igramo proti ekipi, ki igra res dober nogomet,« je previden trener Reala Carlo Ancelotti. V Parizu bosta ob 21. uri s tekmo začela tudi njegova nekdanja kluba PSG in Juventus, kar je papirnati derbi večera, medtem ko bo pozornost slovenskih privržencev nogometa bolj usmerjena v še ene bivše Ancelottijeve delodajalce. Italijanski prvak AC Milan bo namreč gostoval v Salzburgu, slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki je žal ostal brez dvoboja s poškodovanim vzornikom Zlatanom Ibrahimovićem, pa bo lovil svoj prvi zadetek v elitnem tekmovanju.

Pep proti soigralcu

»Salzburg je nevaren in res ima veliko kakovostnih nogometašev, a mi smo se še močno izboljšali v primerjavi z minulo sezono. Zdaj vemo, kako zahtevna je liga prvakov tako tehnično kot psihično,« je dejal Milanov trener Stefano Pioli. Rdeče-črni so se v obrambo scudetta podali brez švedskega zvezdnika Ibrahimovića, ki ga za zdaj odlično nadomešča Rafael Leão. Portugalec, čigar priimek v prevodu pomeni lev, je dvakrat zatresel mrežo Samirja Handanovića in podelil še asistenco ob zmagi s 3:2 v sobotnem derbiju z Interjem.

Juventus v Parizu Drevišnji pari 1. kroga: Borussia D. – København, Dinamo Z. – Chelsea (obe 18.45), Benfica – Maccabi H., Celtic – Real M., Leipzig – Šahtar D. (Kevin Kampl), PSG – Juventus, Salzburg – Milan (Benjamin Šeško), Sevilla – Man. City (vse 21.00).

Na stavnicah je glavni favorit za končno zmago Manchester City, ki bo s trenerjem Pepom Guardiolo drevi poskušal še poglobiti krizo Seville. Mrežo slednje je nazadnje v prvenstvu napolnila Barcelona, bilo je 0:3, trenerski dvoboj z nekdanjim soigralcem iz katalonske prestolnice bi lahko bil tudi zadnji na andaluzijski klopi za Julena Lopeteguija.