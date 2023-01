Benfica služi milijarde evrov

Prestopni rok za profesionalne nogometaše se je šele dobro začel, toda kljub temu že lahko izpostavimo prve zmagovalce. Najboljši trgovci so doma na portugalskem delu Iberskega polotoka, odlična kluba delujeta tudi v naši neposredni soseščini – v Salzburgu in Zagrebu.

Analiza prestopnega roka v zadnjih desetih letih razkriva še čistejšo sliko. Med deseterico klubov, ki so v zadnjih desetih letih na nogometni tržnici ustvarili največji presežek prihodkov nad odhodki, so pričakovana imena. To so: Benfica (647 milijonov evrov), Ajax 461, Porto 440, Lille 373, Salzburg 366, Sporting L. 329, Lyon 281, PSV 234, Santos 198 in Dinamo Zagreb s 195 milijoni evrov.

Oršić le zadnji v nizu

Zagrebčani so s prodajo nekdanjega celjskega asa Mislava Oršića v Southampton iztržili 6 milijonov evrov (plus 2), zanje rekorden znesek za nogometaša, ki je dopolnil 30 let ali več. Nasmiha se jim še dodatnih 20 milijonov, če bi Leipzig res prodal Joška Gvardiola za sto milijonov evrov (ManCity, Real Madrid), saj so si Zagrebčani ob selitvi branilca v Nemčijo izposlovali še 20 odstotkov od njegove prodaje. Na vrhu je torej Benfica, ki pa se lahko tam še utrdi – če bo argentinski vezist Enzo Fernandez res zapustil Lizbono za odškodnino 120 milijonov evrov.

Pogled v zakulisje lizbonske nogometne tovarne razkriva marsikaj zanimivega. Klub iz portugalske metropole, v katerem sta opozorila nase – na različnih koncih njunih karier – tudi slovenski velemojster Zlatko Zahović in vratar Jan Oblak, več desetletij uspešno združuje nemogoče. Učinkovito prodaja obetavne nogometaše in vratarje, obenem pa enakovredno parira najboljšim (beri: najbogatejšim) na stari celini. Tako je tudi v tej sezoni: Benfica se bo 15. februarja in 7. marca v osmini finala lige prvakov pomerila z belgijskim klubom Club Brugge.

Agenti in letalske povezave

Prvič, poslovni model Benfice temelji na geografskih značilnostih. Portugalsko krasi idealna lega za poslovanje z Južno Ameriko. Zgolj Lizbona, denimo, premore dnevno več letalskih povezav kot katero koli drugo mesto v Evropi. Od leta 2000 je Benfica ustvarila približno 1,5 milijarde evrov presežka prihodkov nad odhodki iz dejavnosti v prestopnih rokih. Drugič, Portugalska omogoča hitrejše pridobivanje delovnih dovoljenj kot večina drugih držav v Evropi. Tretjič, v številnih zahodnih klubih iščejo načine, kako bi se znebili nogometnih agentov, na stadionu luči v Lizboni so dobrodošli in vtkani v poslovni model kluba. Sloviti Jorge Mendes je le najbolj znan med njimi.

Vsi trije dejavniki – ob znanju, ki ga Portugalci dokazano premorejo veliko – omogočajo Benfici, Portu in Sportingu pridobivanje vse večje izhodiščne prednosti v primerjavi s tekmeci pod dežnikom Uefe.