Bele strmine namesto košarke

Ajdovski alpski smučarki Andreji Slokar je v letošnji sezoni, začela jo je kot članica slovenske reprezentance B, uspel preboj med svetovno elito. In kako se je pri Primorki sploh zgodila ta posebna športna izbira? »Kot otrok sem imela kar preveč energije, to je bilo treba usmeriti. Mama me je tako vključila v smučarski klub,« začne 23-letna članica SK Dol iz Ajdovščine.



No, oče Andrej je bil odličen košarkar, bratranec Uroš Slokar je nekdanji slovenski reprezentant, bil je tudi član kluba Toronto Raptors v ligi NBA. O uspešnosti Slokarjeve v tej zimi govorijo dejstva, da je vodilna v skupnem seštevku evropskega pokala, v tej zimi je zmagala na slalomih v Vaujanyju in Gstaadu, na dveh je bila druga. V svetovnem pokalu se je na Semmeringu s startno številko 56 s 16. dosežkom prve proge v slalomu prebila v finale, tudi v njem napadla, a zaradi napake odstopila. Bojevita in napadalno neizprosna Primorka pač, eno je na tekmi sodelovati pod lastnimi pogoji, drugo je »sodelovati«.



Krstne globalne točke je nato pridobila s 23. mestom v Flachauu v svoji paradni disciplini slalomu, na Zlati lisici v Kranjski Gori je izkupiček dopolnila z 19. mestom v veleslalomu.



»Slalom mi je ljubši, v njem se počutim domače, samozavestno, tudi boljše rezultate imam za zdaj v slalomu. Sicer delam pri smučanju res veliko napak, se pravi količinsko, tudi tiste, ki jih storim, so res velike. Na tekmi nisem še sestavila nastopa, ki bi bil brez napake. A je v redu, ni realno pričakovati, da bom v eni samcati sezoni dvignila hitrost in odsmučala brez napak. V sezoni se je dogodilo tudi, da je ob evropskem pokalu v tekmovalni program kar naenkrat prišel še svetovni, vse se je odvilo zelo hitro. Sem pa super zadovoljna z doslej doseženim,« ocenjuje Ajdovka.



»Če se želiš iti vrhunski šport, moraš dobro opraviti s telesnim delom, ki je potreben, taktičnim in tehničnim smučanjem, tu je tudi mentalni del, ki je v vseh teh letih moja najšibkejša točka. Potrebnih je veliko vaj za spremembo tega,« je še pristavila.

Trojni spored na SP

Njen oče Andrej je ustanovil živilsko podjetje Incom, ki izdeluje sladoled. Torej, ali razmišljamo pravilno, da je tudi Andreja doslej v življenju snedla že veliko ledenega deserta, sestavljenega iz mleka, sladkorja, smetane in dodatkov, predvsem sadja in arom?



»V bistvu niti ne toliko, kot bi si kdo mislil. Zdi se mi, da ko imaš neke stvari veliko na razpolago, je kot zanalašč pač ne ješ. Doma imamo vsi radi sladoled, a ga ne pojemo v tolikšni količini,« je še enkrat smejoče pokomentirala našo predpostavko. Andreja je študentka ekonomske fakultete v Ljubljani, posluša res popolnoma vse zvrsti glasbe (»Najmanj so mi pa všeč balade,« je zaupala), od filmskih igralcev sta ji všeč Leonardo DiCaprio in Meryl Streep.



Andreja Slokar bo na svetovnem prvenstvu v Cortini, tam je zaradi slabega vremena sicer včeraj odpadla ženska alpska kombinacija, nastopila v slalomu, paralelnem veleslalomu in ekipni paralelni preizkušnji.

