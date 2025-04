Barça, stroj za gole

Če sta prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov prinesli presenečenji v obliki visoke zmage Arsenala proti madridskemu Realu in prednost Interja v Münchnu, pa se zdita druga dvoboja že odločena. Barcelona še naprej trese mreže kot za stavo in je Borussio odpravila s 4:0, PSG pa je po zgodnjem zaostanku zabil tri gole Aston Villi, glede na videno pa tudi v Angliji ne bi smel imeti prevelikih težav.

V Barceloni smo gledali nov šov sanjskega tria Robert Lewandowski-Lamine Yamal-Raphinha. Poljak je dosegel dva gola, 39. in 40. na 45 tekmah sezone, 10. in 11. v ligi prvakov, kjer zaostaja samo za brazilskim soigralcem, kapetanom Raphinho, ki je proti Nemcem zbral zadetek in dve asistenci, eno za 17-letnega čudežnega dečka Yamala, vse bolj legitimnega naslednika Lionela Messija.

40 golov je na 45 tekmah sezona za Barcelono dosegel Robert Lewandowski.

»Dobro smo odigrali, ampak ne razmišljamo še o polfinalu, ohraniti moramo enako miselnost, ki nas je pripeljala do sem,« je bil previden 36-letni Lewandowski, ki se je v izjemnega strelca razvil prav v Dortmundu. Barcelona je na dobri poti, da osvoji trojno krono, v španski ligi je vodilna, v finalu kraljevega pokala jo čaka Real Madrid, v polfinalu lige prvakov pa boljši v dvoboju Inter-Bayern. Zasedba Hansija Flicka je neporažena že na 23 zaporednih tekmah, je edina v najboljših ligah, ki letos še ni klonila. Je pravi stroj za gole, na 48 tekmah jih je dosegla 145, 36 na enajstih lige prvakov. In ne misli se ustaviti: »Ne glede na to, kje in za kaj igramo, vedno želimo igrati svoj nogomet in zmagati. Tako bo tudi v Dortmundu,« je odločen Lewandowski.

Kot pravi perfekcionist, ki je trojno krono osvojil že z Bayernom leta 2020, Flick ni bil povsem zadovoljen. »Želim, da napredujemo. Nocoj sem opazil nekaj stvari, ki jih moramo popraviti. Po analizi bom igralcem razložil, kaj je bilo dobro in kje imamo rezerve. Z rezultatom sem zadovoljen, ampak to je bil šele prvi korak,« je razmišljal Nemec na klopi Kataloncev.

Njegov kolega Niko Kovač se med vrsticami že sprijaznil, da Borussia ne bo ponovila lanske uvrstitve v finale. »Zaslužen poraz, morda bi si zaslužili doseči kakšen gol. Povratna tekma bo zelo težka. Sem optimist, vendar moram biti tudi realen. Imamo minimalne možnosti, ostaja pa nam žarek upanja,« pravi trener rumeno-črnih, ki jim kot osmim v bundesligi grozi, da v prihodnji sezoni sploh ne bodo videli Evrope.

Enrique: To je v našem DNK

PSG je pokazal, zakaj je izločil najboljšo ekipo ligaškega dela Liverpool. Ni ga iztiril zgodnji zaostanek (Morgan Rogers), odzval se je odločno, za zmago so zadeli najstniška senzacija Desire Doue, gruzijski velemojster Hviča Kvarachelia in mladi Portugalec Nuno Mendes. Trener Luis Enrique je sestavil dobro naoljen stroj brez izrazitih zvezdnikov in morda to prinese evropsko slavo katarskim vlagateljem.

O pariški dominantnosti govorita 68-odstotna posest in 30 strelov. »Zadetek v zadnji minuti je bila nagrada za trud v devetdesetih. V Birminghamu bomo igrali enako, v našem DNK je, da želimo na vsaki tekmi zmagati in navduševati. Fantje so svetu sporočili, kako dobri so,« je bil ponosen Španec, ki je Barcelono popeljal do naslova leta 2015.