Barada nakazal prvi udarec Bobincu

Slabih sedem mesecev je do volitev novega predsednika slovenske olimpijske družine, a se je kampanja že razplamtela. Prvo potezo so povlekle sile kontinuitete. Tomaž Barada je ob podpori dosedanjega prvega moža OKS Bogdana Gabrovca predstavil program in ekipo. Sile sprememb pooseblja poslovnež Franjo Bobinac, predsednik Rokometne zveze Slovenije, v športni boj pa se utegne vključiti še kdo.

Barada, podpredsednik OKS in odgovoren za vrhunski šport, je v Sodnem stolpu na mariborskem Lentu pokazal, da misli resno in da ga bo težko premagati. Zagotavlja evolucijo, ne revolucije v organiziranosti in delovanju krovne športne organizacije, ob tem pa obljublja nadgradnjo. Osnovno izhodišče opisuje njegov slogan Dajmo športu glavno besedo! V središče bi postavil športnike in športnice, njihove interese naj bi zastopal olimpionik Miroslav Cerar.

»Tomaža spremljam že dolgo. Bil je tekmovalec, trener in funkcionar, in na vseh področjih se je izkazal. V dobrih sedmih letih na OKS je dozorel za tako pomembno funkcijo,« je 48-letnega Barado, tudi predsednika Taekwondo zveze Slovenije in Športne zveze Maribor ter vodjo Športnega centra Barada, pohvalil zimzeleni Cerar.

Erjavec bi mirno spal

Da ima povezovalne sposobnosti, je Barada dokazal s sestavo uravnotežene ekipe, v kateri je iz individualnih panog nekdanji generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko, ki bi bil kot podpredsednik pristojen tudi za področje športa za vse. Baradov predvideni naslednik za vrhunski šport prihaja iz kolektivnih panog, v projekt se je vključil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, ki bi ga prej pričakovali na Bobinčevi kandidatni listi. »Odločitev ni bila težka. Tomaž je človek na mestu. Če bo on predsednik OKS, bom mirno spal,« je bil jedrnat Erjavec.

Barada noče, da OKS živi le na državnih jaslih. Meni, da lahko ustvarja več prihodkov. Za to naj bi poskrbel še peti član ekipe Toni Balažič, mladi gospodarstvenik, ki se je izkazal z vodenjem Mercatorja, Fructala, zdaj je direktor v Panviti.

Kot se za borca spodobi, Barada spoštuje tekmeca, a ne mara porazov, zato je že nakazal udarec v mehko tkivo, ko je omenil, da se Bobinac v zadnjem času ne more hvaliti z rezultati rokometašev, da njegova vloga v Gorenju ni takšna, kot bi si jo verjetno želel, in da nikdar ni bil športnik.

Pogosto je slišati mnenje, da bi morala imeti Slovenija samostojno ministrstvo za šport. »Šport je morda malce premajhen, da bi imel svoje ministrstvo, naš predlog je, da gre pod drug resor. V povezavi s turizmom bi bila to vrhunska zgodba. Šolstvo in znanost sta prevelika segmenta. Četudi bo ostalo tako, upam, da bomo dobili ministra, ki se bo zavedal pomena športa. Zadnja ministrica (Simona Kustec; op. p.) ni vedela, da je njen resor, dokler ni šla na OI v Tokio.«

V Sloveniji se je zgodila menjava oblasti, kar je priložnost za svež start. »Novega premierja Roberta Goloba smo že prosili za sestanek. Pred letošnjimi OI v Pekingu smo imeli pogovore z vsemi strankami in vse so obljubljale več podpore športu, tudi zmagovalna. Če se bodo politiki vsaj delno držali tega, kar so obljubili, se nam za prihodnost športa ni bati.«