Balinarji pobirali kolajne v Franciji

Sprejem Guština na njegovem domu v Vrhovljah

3

so osvojili zlato.

Na svetovnem prvenstvu v balinanju, ki je potekalo v kraju Martigues v Franciji, je bila slovenska reprezentanca, ki sta jo vodila mladinski selektorin članski, med najuspešnejšimi – skupaj z gostitelji. Naša reprezentanca, ki jo sestavlja 19 članov, od tega devet tekmovalcev, je v desetih kategorijah in v štirih disciplinah osvojila tri zlate, eno srebrno ter šest bronastih medalj.Dobro so se odrezali tudi primorski športniki, kar trije so osvojili zlato. Izjemno uspešni so bili v mlajših kategorijah. Pri mladincih je(BK Agrochem Hrast Tupelče Kobjeglava) osvojil zlato medaljo v igri posamezno, skupaj z(BK Repentabor in BK Agrochem Hrast) je stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v igri dvojic, v natančnem zbijanju mu je pripadel bron, Guštin pa je skupaj z Luko Blaževičem (BK Jadran Izola) osvojil bron v štafetnem zbijanju. Tudi slovenska mladinska ekipa, ki jo sestavljajo omenjeni primorski športniki, je osvojila zlato. Pri mlajših članih (do 23 let) jeosvojil 1. mesto v hitrostnem izbijanju ter bron v igri posamezno.Sprejem za celotno slovensko reprezentanco je potekal v Sežani, dobrodošlico Janu Guštinu pa so pripravili tudi prebivalci Vrhovelj; sprejeli so ga predsednik vaške skupnosti, ki je že več kot 25 let predsednik BK Repentabor, za katerega tekmuje tudi Jan, sežanski županin domači godci. Neizmerne sreče niso skrivali Janovi staršiinter sestra, prav tako uspešna balinarka, državna prvakinja ter članica slovenske balinarske reprezentance.