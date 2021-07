Avtocesta do novega epskega dvoboja

Če bi osvojil Wimbledon brez gledalcev, bi bila to zmaga z napako.

Energijo bo črpal s tribun

Na wimbledonski sveti travi je vse bolj verjetna ponovitev predlanskega epskega finala medin, ki je trajal pet ur in ga je s 13:12 v petem nizu dobil Srb. Takrat se je zdelo, da Švicar ne bo več dočakal takšne priložnosti za osvojitev 21. turnirja za grand slam. Toda tudi na pragu vstopa v peto desetletje življenja se Federer zdi dovolj dober tudi za veliki podvig.Lani je turnir v Wimbledonu odpadel zaradi covida-19, letos pa je prvi, na katerem so tribune maksimalno zapolnjene. Bile so že včeraj, ko so se v četrtfinalu merila dekleta. Danes bodo oči uprte v Đokovića, ki bo v 50. četrtfinalnem nastopu nadaljeval lov na 20. veliki slam, s katerim bi se izenačil s Federerjem in. Srečal se bo s presenetljivim, prvim Madžarom v četrtfinalu po letu 1948.Federer, ki bo 8. avgusta dopolnil 40 let, je že v svojem 18.wimbledonskem četrtfinalu in 58. na največjih štirih turnirjih. Njegova naslednja ovira bo, ki je presenetljivo izločil drugega nosilca. Federer bo imel rahlo prednost pred 15 let mlajšim Poljakom, ki je včeraj nadaljeval zaradi dežja prekinjeni dvoboj ter odigral del četrtega in peti niz.Đoković je v Parizu postal šele tretji igralec, ki je vsakega od turnirjev za veliki slam osvojil vsaj dvakrat. Zdaj ima na muhi koledarski slam, ki je doslej uspel samoleta 1938 inv letih 1962 in 1969. Že zdaj imajo mnogi 34-letnega Beograjčana za najboljšega doslej.Toda Federerjevi navijači se s tem ne bi strinjali. Če bi njihov ljubljenec osvojil še 21. slam, bi imeli še več argumentov. »Bomo videli, koliko energije mi je še ostalo,« noče preveč obljubljati Federer, najstarejši četrtfinalist v odprti eri. Nazadnje protini kazal znakov popuščanja.Kjer koli igra, ima Federer povsod ogromno navijačev, mnoge zmage je dosegel tudi s pomočjo podpore s tribun. Zato se je še posebej razveselil odločitve britanske vlade o polni zasedenosti turnirja v Wimbledonu od četrtfinala naprej. Že včeraj je bilo na dvoboju Hurkacza in Medvedjeva izjemno vzdušje.»Če bi osvojil Wimbledon brez gledalcev, bi bila to zmaga z napako,« je povedal osemkratni prvak Wimbledona in dodal, da bi odsotnost navijačev iz njega vzela 70 ali 80 odstotkov veselja. »Seveda bi bil še vedno zmagovalec Wimbledona, ampak občutek ne bi bil enak. Zato sem srečen, ker so navijači nazaj, upam, da tako tudi ostane,« je dodal Švicar, ki je napovedal tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Zlate olimpijske kolajne med posamezniki še nima, v Londonu 2012 je izgubil v finalu proti. Je bil pa szlat v Pekingu 2008.