Avstrijci žvižgajoč do uspehov v Oberstdorfu

S štirimi kolajnami, dvema zlatima ter po eno srebrno in bronasto, so avstrijski smučarski skakalci na v nedeljo končanem 53. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu dosegli celo več, kot so si obetali pred odhodom na Bavarsko. Rdeče-belo-rdeči orli so dolge skoke pripisovali tudi najnovejšim tekmovalnim dresom, ki so jim jih pripravili prav za vrhunec predolimpijske zime 2020/21.



Ker so v zraku povzročali nenavaden zvok, ki je močno spominjal na žvižganje, so v skakalnih krogih dvignili obilo prahu. Mario Stecher, športni direktor za skoke in nordijsko kombinacijo pri Avstrijski smučarski zvezi (ÖSV), je razložil, da tudi sami – tako kot v drugih reprezentancah – čedalje več pozornosti posvečajo kombinezonom in materialu, iz katerega jih krojijo. »Če želiš biti konkurenčen, jih moraš pač ves čas razvijati. V Oberstdorfu so učinkovali tudi zaradi psihološke prednosti. Fantje so vedeli, da bodo, ko bodo oblekli nove tekmovalne drese, opravili svoje,« je pojasnil nekdanji vrhunski kombinatorec in razkril, da si ob strokovnjakih iz posebnega raziskovalnega oddelka pri ÖSV zaradi kombinezonov že dolgo razbijajo glave tudi drugi člani ekipe, ki so odgovorni za njihovo izdelavo. Sodelovanje vseh je slednjič obrodilo sadove, očitno so razvili zelo dobre drese, zakaj pa žvižgajo, pa niti sami ne vedo. »Tako je pač naneslo,« je odvrnil Stecher. Od FIS dobili zeleno luč Preden so jih Stefan Kraft & Co. uporabili na tekmah za svetovno prvenstvo, so pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) preverili, ali so v redu. »Z materialom, ki smo ga razvili, smo se odpravili do pristojnih pri FIS, ki niso imeli nobenih zadržkov. Potem ko so jih pregledali, so nam prižgali zeleno luč,« je še dejal Stecher, ki je opazil, da so jih tekmeci pozorno opazovali in tudi – poslušali.



Medtem ko je bil glavni trener avstrijske reprezentance Andreas Widhölzl, ko je beseda nanesla na kombinezone, zelo zadržan oziroma skrivnosten, rekoč, da so pač narejeni iz povsem normalnega materiala, so bili bolj zgovorni njegovi izbranci. »Zagotovo se pozna, če imaš na svetovnem prvenstvu najboljši dres. Obstajajo materiali, ki so boljši od drugih in jih je zato treba privarčevati za posebne priložnosti. Vesel sem, da smo imeli prav v Oberstdorfu, torej na velikem vrhuncu sezone, najboljše,« je poudaril Kraft, novopečeni svetovni prvak z velike skakalnice pod Senčno goro, ki je prispeval še vidni delež k srebrni kolajni Avstrijcev na moštveni tekmi in bronasti na preizkušnji mešanih ekip. Kot je pristavil, je za psihično trdnost izjemno pomembno, če veš, da je z opremo vse v najlepšem redu. »To ti prinese še dodatna dva, tri metre sproščenosti,« je razložil 27-letni as iz Goldegga na Solnograškem, s katerim se je strinjal tudi njegov reprezentančni kolega Philipp Aschenwald.



»Kar zadeva opremo, imamo zagotovo na voljo najboljšo možno. Novi dresi delujejo zelo dobro. Toda ni vse le v materialu in kroju. Če želiš, da te odnese daleč, moraš vseeno narediti zelo dober skok,« je pribil 25-letni Tirolec, tako kot Kraft, Jan Hörl in Daniel Huber član srebrne avstrijske ekipe v Oberstdorfu.

