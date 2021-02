Avstrijci jezni na Tepeša in Komovca

Razburljiva četrtkova tekma smučarskih skakalk na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, na kateri je s krstno zmago med elito navdušila Ema Klinec, je zlasti pri Avstrijcih dvignila obilo prahu. Potem ko je njihova favoritinja Marita Kramer po rekordnem skoku v uvodni seriji (109 m), po katerem je sicer z roko in zadnjico podrsala po snegu, česar sodniki niso upoštevali, v finalu pristala »le« pri 98 metrih in s prvega mesta nazadovala na nehvaležno četrto, so naši severni sosedi krivdo za to, da je na koncu ostala celo brez kolajne, zvalili na tekmovalno razsodišče.



To je namreč pred drugim nastopom 19-letne mladinke iz SK Saalfelden nerazumljivo znižalo zaletišče. Kakor vztrajajo Avstrijci in tudi nekateri drugi poznavalci tega športa, za to ni bilo prav nobenega razloga, saj se razmere v zraku niso izboljšale. Ravno nasprotno; nekoliko so se celo še poslabšale.



»Odločitev žirije, ki je vplivala na razplet tekme, je težko razumeti. Za Marito je to zelo žalostno, saj je bila pri vseh tukajšnjih skokih z naskokom najboljša,« je zmajeval z glavo avstrijski trener Harald Rodlauer, s katerim se je strinjala tudi najstarejša tekmovalka v karavani Daniela Iraschko-Stolz (8.): »To, kar so storili Mariti, me zelo jezi. Za to, da so ji skrajšali nalet, ni bilo nobene potrebe.«



Marita Kramer krivdo prevzela nase



Besen je bil tudi Mario Stecher, športni direktor za skoke in nordijsko kombinacijo pri Avstrijski smučarski zvezi (ÖSV). »Ne gre mi za to, da bi razveljavili tekmo, ampak za to, da ljudje, ki prižigajo luč (Miran Tepeš), in člani tokratne žirije (vodja tekmovanja je bil Nemec Daniel Nett, direktorica Čika Jošida, tehnični delegat Sašo Komovec) nikoli več ne bodo stali tam zgoraj!« je bentil nekdanji vrhunski nordijski kombinatorec iz Avstrije.



Nekdanji skakalni as Martin Koch tudi ni razumel odločitve odgovornih. »Žirija tega ni storila nalašč, toda v tistem trenutku ne bi smela znižati zaletišča. To je bila napačna odločitev. Marito, ki je po mojem mnenju najboljša skakalka, so grdo oškodovali,« je presodil 39-letni Beljačan.

Zanimivo, da se osmoljenka Kramerjeva ni razburjala. »Moj finalni skok je bil eden slabših, zato sem zasluženo četrta. Odskočila sem prepozno in povrhu še slabo pristala. Skrajšanje naleta tekmovalke ne sme zmesti. A takšne stvari se dogajajo,« je dejala 19-letna Avstrijka.



In kako je vse skupaj komentiral glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič, ki je bil – mimogrede – včeraj pozitiven na testu za covid-19, zaradi česar je moral v karanteno? »Sam menim, da je bila Marita najprej nagrajena, nato pa oškodovana ...«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: