Atletico na vrh na krilih Oblaka in Suareza

Ne le nogometaši Mure na sončni strani Alp, tudi slovenski vratar Jan Oblak si je pripisal zanj krstno lovoriko v španskem prvenstvu. Atletico Madrid je v dramatični tekmi zmagal v Valladolidu, odbil napad mestnega tekmeca Reala in zasluženo ozaljšal klubsko vitrino z 11. naslovom španskega prvaka. Atletico deluje močno, krasi ga uspešno selekcionirana ekipa, gotovo se ne bo ustavil pri tem podvigu.



Potem ko so rdeče-beli uživali podporo navijačev že v slabih 200 km oddaljenem Valladolidu, pozneje ni imela konca niti noč na madridskih ulicah. Atleticova družina upravičeno slavi prvi naslov prvaka po sedmih letih, Jan Oblak prvega, odkar se je preselil iz Lizbone v špansko metropolo. Atletico se je zavihtel na vrh 7. novembra z visoko zmago nad Cadizom (4:0), odtlej pa ni sestopil z vrha kljub nekaterim slabšim rezultatskim obdobjem. Klub je doživel renesanso s prihodom trenerja Diega Simeoneja sredi sezone 2011/12. Takoj je osvojil evropsko ligo, nato nanizal naslednje uvrstitve v španskem prvenstvu: 3., 1., 3., 3., 3., 2., 2., 3. in letos spet prvo mesto.



Klub se je utrdil tik za gigantoma Realom in Barcelono, daleč za seboj pa pustil Sevillo, Valencio, Bilbao in druge dolgoletne pretendente za morebitno senzacijo. »Srečen sem zavoljo številnih ljudi, saj je za nami peklensko težko leto. Vsi poznamo nekoga, čigar družinski član ali prijatelj je izgubil bitko s koronavirusom. Ta naslov mi resnično veliko pomeni, zanj pa se želim zahvaliti tudi fantom, ki niso veliko igrali, a so bili del ekipe,« je ocenil 51-letni Simeone. Jan Oblak je osvojil že svojo peto lovoriko zamora, torej priznanje za vratarja, ki je prejel najmanjše število golov v posamezni španski sezoni. Še več, potem ko v prejšnji sezoni morda ni branil na svoji najvišji ravni, je ob letu osorej drugače: ubranil je kar 103 strele od 125, ki so jih na vrata Atletica sprožili tekmeci, kar je najboljši odstotek med vsemi vratarji v Evropi (82 %)! Z ubranjeno enajstmetrovko Joseluju je preprečil polom proti Alavesu, ustavil je tudi Lionela Messija v tekmi z Barcelono.

Nakup sezone

Če bi ocenjevali učinek Atleticovih igralcev od vratarja proti napadu, je nemogoče prezreti Stefana Savića. Črnogorec igra inteligentno kot Gari Kasparov, postal je steber obrambe kot nekoč Diego Godin in je v tej sezoni najboljši štoper španskega prvenstva. Dobil je 63 odstotkov dvobojev in v povprečju odvzel 4,75 žoge na tekmo. Po Oblaku (28 let) in Saviću (30) velja izpostaviti tudi druge člane ekipe, dozorele za najvišje cilje. To so kapetan Koke (29), odkritje sezone Marcos Llorente (26), povratnik Carrasco (27), Joao Felix (21), Saul (26), in, še zdaleč ne nazadnje, urugvajski ostrostrelec Luis Suarez (34).



Slednji je tudi v Madridu potrdil, da je eden najboljših srednjih napadalcev tega stoletja, usodna kadrovska zmota Barcelone in nakup sezone za Atletico. »Do konca življenja bom hvaležen klubu, da me je rešil in mi ponudil priložnost, da dokažem, kaj zmorem,« je zatrdil Suarez, ki ni mogel zadrževati čustev po 21. golu v sezoni, s katerim je potopil Valladolid. Le Radamel Falcao (24) in Antoine Griezmann (22) sta v prvi sezoni v majici Atletica zabila več golov od Urugvajca, toda ne pri 34 letih … Klobuk dol, Luis Suarez! Atletico Madrid je morda osvojil le prvo v nizu lovorik, ki bi lahko sledile v naslednjih letih.



Simeone je preobrazil ekipo v še bolj raznovrstno: v tej sezoni je uporabil sedem različnih sistemov igre, najpogosteje sistema 3-5-2 (desetkrat) in 3-4-2-1 (osemkrat). Šele v tej sezoni je povprečno posest žoge dvignil čez polovico igralnega časa (52 %), ob tem je drastično izboljšal število natančno oddanih žog: od 74,82 % v krstni sezoni 2011/12 (sledili so odstotki 77,5, 77,2, 76,3, 77,9, 78,9, 80, 80,6 in 78,9) do 82,08 % v sezoni 2020/21. Jernej Suhadolnik

