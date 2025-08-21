Aronjan še naprej kljubuje letom

Levon Aronjan je postal prepričljivi zmagovalec prve etape serije Grand Chess Tour (GCT) v St. Louisu. Naturalizirani Američan armenskega rodu si je prvo mesto v hitrih disciplinah zagotovil že dva kroga pred koncem, čeprav je bil pri skoraj 43-ih letih najstarejši med udeleženci. Z novim podvigom v najelitnejši konkurenci je nadgradil zmago na turnirju v naključnem šahu pred dobrim mesecem v Las Vegasu, kjer je bil boljši tudi od Magnusa Carlsena. Ta dosežek je označil za enega od največjih v svoji bogati karieri, v kateri še ni rekel zadnje besede, če sodimo po letošnjih rezultatih.

Diagram (19. 8.)

Uvodni del je sicer pripadel drugemu Američanu, Fabianu Caruani, ki je blestel v pospešenem tempu. Ugnal je tudi Aronjana, pred zadnjo partijo pa je bil s sedmimi zmagami in enim remijem na poti do rekordne znamke v aktualnem formatu serije GCT. Rekord se je zdel praktično že zagotovljen, saj je kljub črnim figuram povsem nadigral tudi svetovnega prvaka Gukeša, nato pa se je namesto zaključnega udarca začel zapletati in v komplikacijah je mlademu indijskemu nasprotniku uspel popolni preobrat. Kot da se od tega razočaranja ni uspel pobrati, je Caruana celoten hitropotezni del odigral obupno slabo in je le za las ujel drugo mesto. Zmagovalec je medtem prikazal neprimerno bolj uravnoteženo in čvrsto igro, saj je drugemu mestu s pospešenega dela dodal delitev prvega v hitropoteznem. Na tretjem mestu je končal Francoz Maxime Vachier Lagrave, ki je najbolj konsistenten v dosedanjem poteku serije GCT; prevzel je tudi vodstvo v njeni skupni razvrstitvi in si skoraj že zagotovil nastop na zaključnem turnirju.

Obdržal je dobro formo

V začetku tedna se je začel še drugi del programa v ameriški prestolnici šaha z znamenitim pokalom Sinquefield v standardnem tempu za razmišljanje. Ob boju za prestižno lovoriko je pričakovati tudi sila razburljiv obračun za prva štiri mesta v seštevku serije, ki vodijo na zaključni turnir konec septembra in v začetku oktobra v Sao Paulu.

Črni na potezi Oparin – Aronjan, Saint Louis 2025 Kako je črni dokončal popoln preobrat in iz izgubljene prišel v dobljeno pozicijo? REŠITEV: 1…Ta2! in zaradi kralja v matni mreži se beli ne more izogniti velikim materialnim izgubam. Po 2.Lc6 e4+ 3.Lxe4 fxe4 4.Txe4 Ta3+ 5.Ke2 Txa6 je črni v nadaljevanju zanesljivo unovčil figuro prednosti.

Aronjan se je po slabših dosežkih na prvih dveh turnirjih z zadnjo zmago zavihtel na drugo mesto, dobro formo pa je obdržal tudi na uvodu standardnega dela. V prvem krogu je namreč povsem suvereno s črnimi figurami ugnal 22 let mlajšega Uzbekistanca Nodirbeka Abdusatorova, sicer osmega igralca s svetovne lestvice. Sanjski začetek je uspel tudi Indijcu Praggnanandhi, ki se je s prepričljivo zmago z belimi figurami proti rojaku Gukešu na aktualni ratinški lestvici povzpel na tretje mesto.