Anže raste iz leta v leto, Cene lepo presenečenje

V skakalnih krogih še vedno odmeva nedeljska tekma za svetovni pokal v Klingenthalu, kjer je mokra smučina spodrezala krila mnogim zvenečim imenom – tudi slovenskim. Nemški nosilec rumene majice Karl Geiger, ki pred tem na šestih preizkušnjah ni bil slabši kot peti, se je moral, denimo, sprijazniti z 22. mestom, tik za njim je bil v tej in prejšnji sezoni najboljši Slovenec Anže Lanišek, avstrijski šampion Stefan Kraft je dan po zmagi strmoglavil na 26. mesto, Geigerjev rojak in na tekmovanjih sostanovalec Markus Eisenbichler (40.) je ostal celo povsem praznih rok. Tako kot tudi Peter Prevc (41.) in Timi Zajc (48.), ki je imel z 89,2 km/h med vsemi najnižjo zaletno hitrost.

V obeh serijah je bil – zanimivo – najhitrejši Norvežan Daniel-Andre Tande (91,1 in 92,5 km/h), ki se je vsega osem mesecev po grozljivem padcu na letalnici v Planici zavihtel na oder za najboljše skakalce na svetu, potem ko je zaostal le za japonskim zmagovalcem Rjojujem Kobajašijem. Moštveno so bili z naskokom najuspešnejši vikingi; za drugouvrščenim Tandejem so se namreč z Mariusom Lindvikom (3.), Robertom Johanssonom (4.), Halvorjem E. Granerudom (5.) in Johannom A. Forfangom (6.) drug za drugim zvrstili kar štirje njegovi rojaki. »Norvežani so nas tokrat peljali lulat,« je omenil Cene Prevc, ki je bil kot sedmi najvišje uvrščeni Slovenec.

Da so bili vsi varovanci trenerja Alexandra Stöckla, ki – mimogrede – zaradi pozitivnega testa na covid-19 v nedeljo ni od blizu videl uspeha svojih skakalcev, izpustil pa bo tudi generalko za novoletno turnejo konec tedna v Engelbergu, nenadoma tako dobri, je presenetilo tudi Petra Slatnarja, direktorja podjetja, ki proizvaja tudi vrhunske smuči. »Očitno so Norvežani odkrili nekaj pri tekmovalnih dresih, kar je ušlo kontrolorju pri FIS,« je razmišljal Slatnar, ki je tako velike razlike v zaletni hitrosti pripisal različnim dejavnikom. Nikakor ne le smučem ali mažam.

Občuduje Laniška

«Ni ga junaka, ki bi izdelal takšno mažo, da bi delovala v vseh razmerah in na vseh smučinah, ki se med seboj razlikujejo. V Klingenthalu ima, denimo, plastičen rob. Če je skakalec zakrčen in zadene ob rob, se to takoj pozna pri hitrosti,« je pojasnil podjetnik iz Cerkelj na Gorenjskem, ki je nadvse zadovoljen s tem, kako je njegova tekmovalna ekipa skočila v olimpijsko zimo. »Za nas je bil start zares fantastičen,« se je spomnil sanjskega konca tedna v Ruki, kjer je Lanišek 2. mestu dodal še zmago. Veliko mu pomenijo tudi vse uvrstitve v top 15 in točke, ki so jih ob 25-letnem Domžalčanu nanizali še brata Cene in Peter Prevc ter Lovro Kos.

«Anže, ki je imel v Klingenthalu slabši vikend, raste iz leta v leto. Ker zahteva popolnost tako od sebe kot od opreme, je tudi eden od najboljših skakalcev na svetu. Jaz ga občudujem,« je poudaril in glede Ceneta pripomnil, da je lepo presenečenje. »Bilo bi super, če bi v takšnem slogu zdržal do konca zime. Kar zadeva Petra, pa se zanj ne bojim. Kot ga poznam, bo stopnjeval svoje nastope. Bolj ko se bo bližal marec, boljši bo,« je napovedal Slatnar in glede novih vezi, ki jih je razvil z Rokom Urbancem, zaupal, da ima z njimi skakalec, kadar dobro odskoči, v zraku boljši občutek. Kot da bi imele smuči večjo površino.