Anže Lanišek: Za dobrim konjem se zmeraj praši

V minuli sezoni je bil Anže Lanišek že drugo zimo zapovrstjo najboljši slovenski smučarski skakalec v svetovnem pokalu. V končni razvrstitvi je z 936 točkami zasedel 7. mesto, novega osebnega rekorda pa se je domžalski as veselil tudi v Planici (244,5 m).

Zlepa ne bo pozabil niti krstne zmage, ki jo je novembra slavil v Ruki. Po javnem treningu v Kranju je 26-letni član SSK Mengeš razkril marsikaj zanimivega o sebi, pripravah in ciljih za poolimpijsko sezono, novih pravilih, prepovedi Slatnarjevih vezi in smuči s položno konico, dopustu, državnem prvenstvu v nogometu ...

Kako je bilo na dopustu?

»V redu. Malo smo počivali in si ogledali Gran Canario, kjer sem bil prvič.«

Ali je bilo kaj časa za razmislek o zimi?

»S skoki si tako in tako ves čas belim glavo. Kar zadeva preteklo sezono, sem vsekakor razmislil o tem, kaj se mi je dogajalo, izluščil sem pozitivne stvari in ugotavljal, kaj sem naredil narobe, da tega ne bi več ponavljal. Vsako leto se naučim kaj novega. Nazadnje sem se tega, da se moram, ko se znajdem v stiski, takoj odzvati in govoriti s pravimi ljudmi.«

V novi sezoni bo spet več vrhuncev, glavni pa bo nordijsko SP med 21. februarjem in 5. marcem 2023 v Planici. Kako boste načrtovali pripravljenost?

»Najbolje bi bilo, da bi bil v vrhunski formi od starta v Visli do finala na letalnici bratov Gorišek, torej od 5. novembra do 2. aprila. To bi bilo idealno, je pa težko tako dolgo skakati na najvišji ravni. A ni nemogoče, navsezadnje je tudi Peter Prevc v zimi 2015/16, ko je bil pravzaprav na sleherni tekmi v vrhu, dokazal, da se da. Ni pa moj cilj, da bi bil vsakič na stopničkah.«

Mar že težko čakate, da se znova spustite po zaletišču skakalnice?

»Nanjo se bomo prvič v novi sezoni povzpeli v tem tednu, tako da se bo treba počasi spet pripraviti za skoke. Telesno sem nared, želja je velika, tako da res že komaj čakam.«

Kako komentirate nov način (laserskih) telesnih meritev za tekmovalne drese?

»Bomo videli, kako bo to dejansko videti, ko nas bodo prvič premerili. Če bo za vse enako, bo v redu, drugače pa se s tem (še) nočem obremenjevati. Verjamem, da sem lahko v vsakem primeru med boljšimi ne glede na to, kakšne bodo meritve. Na koncu je še vedno tehnika tista, ki prinese rezultat. Če si ogledate stare posnetke, boste videli, da so morali tudi tisti, ki so imeli velike drese, (od)skočiti dobro, da jih je odneslo daleč.«

Odgovorni pri mednarodni zvezi (FIS) so dokončno prepovedali tudi uporabo novih Slatnarjevih vezi in smuči s položno konico.

»Za dobrim konjem se praši. Po eni strani stremijo k napredku, po drugi pa ga zavirajo. A jaz nimam težav s tem, saj sem dobro skakal tako z novim kot tudi s starim okovjem.«

Ali spremljate končnico lige NBA z Luko Dončićem?

»Da, vendar tekem ne gledam ponoči. Če bi jih, bi šel težko potem zjutraj na trening. Ko se zbudim, si ogledam tekmo, med katero preskočim vse prekinitve. Zdaj je to vse tako preprosto. Drugače spremljam veliko športov, v zadnjem obdobju najraje formulo 1, v kateri držim pesti za Ferrari.«

V nedeljo pa se bo izteklo državno prvenstvo v nogometu, v katerem se z Mariborom, ki vodi pred zadnjim krogom, lovorika nasmiha klubu, za katerega navijate, kajne?

»Zanimivo, da še do ponedeljka Mariborčanom ni kazalo najbolje, zdaj pa so spet na vrhu. A do konca prvenstva je še en krog, v katerem se lahko zgodi marsikaj.«