Anže Lanišek upravičeval svoj vzdevek, ko je skakal na stopničke

Že po tradiciji bo Planica prihodnji konec tedna gostila sklepno dejanje sezone svetovnega pokala, ki je slovenskim smučarskim skakalcem prinesla obilo veselja. Skupaj so namreč naši asi do predzadnje postaje v Lahtiju, kjer bo danes (16.15) na sporedu moštvena tekma, jutri (15.15) pa še posamična, nanizali kar 17 uvrstitev na zmagovalni oder, od teh jih je veliko večino – izjemnih 14 (!) – prispeval Anže Lanišek. Domžalski as, ki je že tretjo zimo zapovrstjo najboljši slovenski skakalec, je doslej zbral že 1474 točk, kar 538 več kot v svoji doslej najuspešnejši prejšnji sezoni. Z...