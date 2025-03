Anže Lanišek: prenehal je trenirati in začel tekmovati

Anže Lanišek bo po letu premora, ko ga je ustavila poškodba kolena, sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih znova končal kot najboljši Slovenec. V skupni razvrstitvi pred velikimi finalom v Planici zaseda osmo mesto, pri čemer bi lahko na zadnjih dveh posamičnih tekmah skočil še višje.

Na letalnico bratov Gorišek se bo odpravil s popotnico odličnih nastopov v Lahtiju, kjer je v soboto slavil prvo zmago v tej zimi, dan pozneje pa se je prvega mesta veselil še na superekipni preizkušnji skupaj z Lovrom Kosom.

Pod vodstvom glavnega trenerja Roberta Hrgote (levo) bodo v jutrišnjih kvalifikacijah od Slovencev nastopili (na fotografiji z leve) Žak Mogel, Timi Zajc, Lovro Kos, Anže Lanišek, Domen Prevc, Rok Masle, Žiga Jelar, Rok Oblak in Žiga Jančar. FOTO: Blaž Samec

Čestitke za izvrstne predstave v Lahtiju. Kako bi na kratko povzeli sijajen konec tedna na Finskem?

»Kdor čaka, dočaka. Lahti je bil tokrat – kar zadeva rezultate – resnično slovenski.«

Že četrto zimo zapored boste sklenili z vsaj eno zmago med elito, ki ste jo dosegli na predzadnjem prizorišču.

»No, na treningih sem dobro deloval že vse od začetka sezone. Zdaj sem, naj se malo pošalim, prenehal trenirati in začel tekmovati.«

Kaj ste v soboto naredili drugače, da ste se zavihteli na vrh?

»Do tega pač pride oziroma se zgodi, ko se vse pokrije. Zmage ne moreš izsiliti.«

Kako veliko je bilo vaše zadovoljstvo?

»Moram reči, da ni bilo pretirane evforije. Lepo je, da sem zmagal, toda pred menoj je še en tekmovalni konec tedna, ki ga bom poskušal čim bolje oddelati.«

Verjetno ste s tem podvigom dobili še dodaten veter v jadra, mar ne?

»Zagotovo zmaga pomeni dodaten zagon, vendar pa Planica že sama po sebi pomeni dovolj veliko spodbudo, da iz sebe iztisneš še nekaj več. Toda znova se bo treba dobro osredotočiti na osnovno nalogo in čim bolje pripraviti za nastop – se spraviti v čim boljši počep, čim bolje odskočiti, čim dlje leteti in kar najlepše pristati.«

Bi lahko prehod s starinske skakalnice v Lahtiju na velikanko bratov Gorišek povzročil kakšne preglavice?

»Ne, v tem ne vidim težav, navsezadnje s takšnim prehodom ne bomo imeli opravka prvič. Poleg tega je zaletišče v Planici podobno strmo kot v Lahtiju.«

Ali čutite, da imate v sebi tudi prvo zmago na letalnici?

»Vem, da jo bom slej ko prej dočakal, kdaj se bo to zgodilo, pa ne vem in se s tem tudi ne obremenjujem.«

Vas kaj jezi tista desetinka točke, za kolikor vas je predlani v Planici premagal Timi Zajc?

»Ne, že takrat me ni jezilo. Tisti dan je bil pač za toliko boljši od mene.«

Kako zelo ste nazadnje uživali v Vikersundu?

»Moram priznati, da sem se na začetku kar mučil, v sobotnem finalu pa mi je vendarle uspel preskok in sem se nekoliko bolje obrnil čez smuči. Toda tamkajšnja letalnica je zelo zapletena, pritisk v zraku je zaradi nizke nadmorske višine večji, zaradi česar začneš hitro izgubljati metre, ko se enkrat znajdeš za smučmi. Takrat se lahko v zraku naredi velika razlika. V Planici je glede tega precej drugače, saj ti lažje odpusti kakšno napako nad hrbtiščem. V Vikersundu je treba skoraj vse izvesti idealno, če želiš, da te odnese proti dnu doskočišča.«

Ali vam je potem med letalnicami najbolj pisana na kožo ravno planiška?

»Glede na mojo tehniko skakanja mi res najbolj ustreza.«

Vzdušje pa je v dolini pod Poncami tudi prav posebno, kajne?

»Da, Planica je dejansko kraljica. Energija, ki jo oddaja občinstvo, je izjemna in iz nje poskušam potegniti čim več.«

Kako polne so še vaše baterije?

»Ravno smo prišli s testiranja, na katerem sem imel svoje najboljše letošnje rezultate. Če se ne motim, sem dosegel celo osebni rekord.«

V kvalifikacijah devet Slovencev

Ob Anžetu Lanišku bo v jutrišnjih kvalifikacijah (10.00) nastopilo še osem Slovencev. Poleg Lovra Kosa, Žaka Mogla, Domna Prevca in Timija Zajca, ki so zastopali naše barve tudi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, se bodo poskušali na petkovo tekmo (15.00) uvrstiti še Žiga Jančar, Žiga Jelar, Rok Masle in Rok Oblak. Na današnjem preizkusu (10.00) se bo kot prvi po zaletišču planiške letalnice spustil Lojze Petek, fizioterapevt slovenske moške skakalne reprezentance A.