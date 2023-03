Anže Lanišek pred Planico: Očitno so mu v tej sezoni usojene trojke

Že tretjo zaporedno sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se bo v nedeljo iztekla v Planici, bo Anže Lanišek v skupni razvrstitvi končal kot najboljši Slovenec. Domžalski as, ki bo 20. aprila dopolnil 27 let, zdaj drži četrto mesto, od tretjeuvrščenega Poljaka Dawida Kubackega, ki je zaradi zdravstvenih težav žene Marte že končal sezono, ga loči 73 točk. Med nedavno norveško turnejo ste se borili z boleznijo. Kakšno je zdaj vaše počutje? »Precej boljše, čeprav še nisem stoodstoten. Na Norveškem nas je imelo resnično veliko skakalcev zdravstvene težave. Sam sem imel vročino in z...