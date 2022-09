Anže Lanišek: Najlepša je bila tista, ki mu jo je dal trener

Anže Lanišek je v torek na 110-metrski napravi v Kranju ubranil naslov »poletnega« državnega prvaka in tako le še potrdil, da je tačas vodilni slovenski smučarski skakalec. Po novem uspehu si je 26-letni Domžalčan, član SSK Mengeš, ki je bil že v prejšnjih dveh zimah naš najboljši v svetovnem pokalu, vzel čas tudi za Slovenske novice.

Kaj vam pomeni naslov državnega prvaka?

»Že večkrat sem rekel, da grem na DP z namenom, da izpolnim svojo dolžnost do kluba. Zanj poskušam osvojiti čim več točk in mu na tak način pomagati v seštevkih za slovenski pokal. Tako se mu poskušam oddolžiti za vse, kar sem prejel od njega.«

Že v Hinzenbachu, kjer ste minulo nedeljo osvojili 2. mesto, ste kazali zelo lepe skoke.

»Če sem iskren, nisem pričakoval, da mi bo šlo tako dobro od nog. A potem sem se hitro ujel s skakalnico in se od vsega začetka dobro počutil na njej.«

S takšnimi dosežki si utrjujete samozavest, kar je zagotovo dobro pred prihajajočo zimo.

»Zagotovo je v redu, čeprav bi bilo lahko včasih tudi bolje. Počasi se premikam navzgor, stopnico za stopnico.«

Kakšna pričakovanja imate za finale velike nagrade konec tedna v Klingenthalu?

»Težko bi govoril o kakšnih rezultatskih pričakovanjih, želim si le, da bi skoke, ki jih kažem v zadnjem obdobju, ponovil tudi tam.«

Kako komentirate nov način meritev in njihove rezultate?

»Meni se zdi v redu. Kakšne bistvene razlike vsaj pri meni ni. V Hinzenbachu je bila sicer kontrola zelo stroga, Rjojuja Kobajašija so diskvalificirali v kvalifikacijah, Kamila Stocha pa v drugi seriji. Želim si le, da bi bil nadzor pošten in enak za vse, da ne bi nekateri uživali določenih privilegijev zavoljo imena ali lepih oči.«

Sezona svetovnega pokala se bo začela prej kot običajno (že 4. novembra). Vam to ustreza?

»Bomo videli. Upam, da bo uspešno. Glede varnosti bo zagotovo bolje, saj umetni sneg, ki so ga novembra izdelovali v Visli, ni bil najboljši. Zaradi tega je bilo težko kakovostno pripraviti doskočišče, na njem smo videli več grdih padcev, navsezadnje tudi Piotra Zyle. Zaradi načrtovanja forme bo vsekakor drugače, za to pa so zadolženi trenerji.«

Kako vam je všeč nova čelada?

»Na koncu je videti bolje, kot so sprva nakazovali osnutki. Toda meni je bil vseeno lepši model, ki smo ga imeli doslej, saj je bil zaradi kroma poseben. Med vsemi čeladami, s katerimi sem skakal, pa mi je bila najlepša tista, ki mi jo je pred leti dal klubski trener Aleš Selak. Nanjo je dal upodobiti žabo, in ta je bila narejena res vrhunsko.«

Spomladi ste z družino odleteli na oddih na Kanarske otoke, ste bili potem še kje v tujini?

»Poleti smo se za nekaj dni odpeljali na Rab, kjer smo uživali v morskih dogodivščinah. Hodili smo na plažo, stojnice in zaradi sina Iana Luke seveda tudi na igrala.«

Ali ste si privoščili tudi kaj adrenalinskega?

»Na Rabu ne, temveč na pripravah v Medulinu. Odšli smo na Kamenjak, kjer sem skočil v vodo s pečine, ki je, če se ne motim, visoka 12 metrov. Ni bilo strašno, malo me je zapeklo le v stopala. Nekajkrat sem si privoščil tudi vožnjo z gokartom in kot ljubitelj motošporta prišel na svoj račun.«

Znova ste si od blizu ogledali tudi dirko formule 1 v Spielbergu. Kako je bilo iz neposredne bližine doživeti veselico nizozemskih navijačev zaradi Maxa Verstappna?

»Mislil sem, da bodo že v prvem krogu pokazali rdečo zastavo in prekinili dirko. Red Bullova tribuna je bila vsa oranžna od dima, ki je prekril tudi del proge. Že dan po dirki sem šel v akcijo in kupil vstopnice za VN Avstrije 2023. In že takrat so bile tribune polovično razprodane!«