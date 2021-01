Anže Lanišek kakor moravški orel Peterka

REUTERS Takšen razgled na Innsbruck si je včeraj priskakal Anže Lanišek.

Stoch na pragu skupne zmage

Izjemno vesel je bil včeraj tudi poljski šampion Kamil Stoch, ki je z zmago prevzel tudi vodstvo v točkovanju 69. novoletne turneje, v kateri ima že 15,2 točke naskoka pred rojakom Dawidom Kubackim in 20,6 pred Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom. "To je čudovit dan zame in za celotno (poljsko) ekipo, zares je lepo tekmovati na skakalnici, ki jo ljubim, no, ki jo imam zelo rad," je poudaril 33-letni Poljak, ki se z bojem za zlatega orla prav nič ne obremenjuje.

Z mislimi že v Bischofshofnu

Le trije slovenski zmagovalci

Anže Lanišek je postal šele peti Slovenec, ki se je na tekmi za svetovni pokal v Innsbrucku zavihtel na oder za najboljše smučarske skakalce. Pred njim so se med najboljšo trojico na slovitem Bergislu prebili zmagovalci Primož Ulaga (leta 1987), Peter Žonta (2004) in Peter Prevc (2016) ter drugouvrščeni Primož Peterka (1997).

Glede na to, s kakšno formo jepripotoval na 69. novoletno turnejo v smučarskih skokih, je bilo le vprašanje časa, kdaj bo na tem prestižnem tekmovanju posegel po zares vrhunski uvrstitvi. V Oberstdorfu je zasedel deveto mesto, na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu pa je pristal na 12. mestu. Obakrat so mu boljši dosežek (sp)odnesle težave po doskoku.V Innsbrucku je bil 24-letni Domžalčan včeraj skorajda brezhiben in nagrajen z odličnim drugim mestom. Potem ko je prikazal dva imenitna skoka, dolga 127,5 in 123,5 metra, je zaostal le za poljskim zvezdnikom(127,5 m in 130 m), ki je bil v obeh serijah najboljši med vsemi 50 tekmovalci iz 14 držav. Poljsko (zmago)slavje je dopolnil tretjeuvrščeni(126 m in 127 m). »Ta uspeh mi pomeni zelo veliko,« je po velikem podvigu na znamenitem Bergislu vidno odleglo Lanišku in pristavil, da je v finalu že kmalu po odskoku začutil, da so v zraku izjemno zahtevne razmere.»Toda uspel mi je zelo dober skok,« je pojasnil član SSK Mengeš, ki je po drugem nastopu glasno zakričal od veselja, ko je na semaforju rezultatov videl, da je prevzel vodstvo – z 1,3 točke naskoka pred Kubackim. To je namreč že pomenilo, da mu tako želena uvrstitev na zmagovalni oder ne more uiti, saj je bil na vrhu zaletišča le še Stoch, ki je zanesljivo ubranil prednost iz uvodne serije. Na koncu je imel ducat točk naskoka pred Laniškom, ki se je drugega mesta razveselil kakor otrok darila pod novoletno jelko.Toda Anžetu včeraj ni bilo nič podarjeno; v zahtevnih razmerah je ohranil mirno kri in uspešno opravil s pritiskom, ki ga je v veliki želji, da bi se prebil med najboljšo trojico, spremljal vse do trenutka, ko se je na vrhu zaletišča usedel na startno klop. »V Garmisch-Partenkirchnu sem pustil stopničke zaradi slabšega pristanka,« je dal vedeti, da še ni pozabil velike smole iz Nemčije in da ni želel, da bi se mu kaj podobnega zgodilo tudi v Innsbrucku. »S svojima tokratnima skokoma in uvrstitvijo sem res zelo zadovoljen. Globoko v sebi sem vedel, da bom prej ali slej spet dočakal stopničke, če bom le dovolj potrpežljiv,« si je po drugi uvrstitvi med najboljšo trojico v tej sezoni in skupno četrti v svetovnem pokalu oddahnil, kakor ga pravzaprav vsi kličejo.Zatem je svoj pogled že uperil proti Bischofshofnu, kjer bo v sredo zadnja tekma 69. novoletne turneje. »Upam, da bom nadaljeval v takšnem slogu,« si je zaželel Lanišek, ki se je v seštevku tekmovanja štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji povzpel na šesto mesto.Pred njim so le Poljaka Stoch in Kubacki, Norvežanter Nemcain. Ob Anžetu, ki ga je posebej pohvalil tudi glavni trener(»Super, odlično drugo mesto Laniška in končno stopničke na novoletni turneji! To je res dober rezultat za dobro popotnico za Bischofshofen.«), so se do točk včeraj dokopali tudi vsi trije bratje(122,5 m in 128 m) je z enajstim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev v tej sezoni,(125,5 m in 122 m) je zasedel 23. in(126 m in 116,5 m) pa 30. mesto.(125,5 m) je bil kot 35. prekratek za finale,pa je izpadel že v kvalifikacijah. V Bischofshofnu ga bo zamenjal, ki je slovenskemu zastopstvu priskakal dodatno kvoto v celinskem pokalu.