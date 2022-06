Dončića jezikavi Hrvat sploh ne gane (VIDEO)

Luko Dončića so na tiskovni konferenci pred veliko četrtkovo tekmo, ko se bo slovenska košarkarska reprezentanca ob 20.15 v razprodanih Stožicah pomerila s Hrvaško v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023, vprašali za komentar izjave hrvaškega profesionalnega košarkarja Anteja Žižića, ki je rekel, da ni dober obrambni igralec.

Luka Dončić, Edo Murić in drugi na treningu slovenske košarkarske reprezentance, v Stožicah. FOTO: Foto: Jure Eržen, Delo

Prehitel ga je Goran Dragić z vprašanjem, a on je pa »ful« dober, ali kaj? Prisotni na tiskovni konferenci so se retoričnemu vprašanju Dragića nasmejali, Luka pa je dodal: »Ne vem, kaj naj rečem. Ne spremljam teh komentarjev in me res ne ganejo. To mi vsekakor ne predstavlja dodatne motivacije, saj imam sam boljše motive.«

Luka Dončić in Goran Dragić. FOTO: Jože Suhadolnik

In tako je tudi prav. Zato komaj čakamo razplet četrtkove tekme, saj smo že večkrat lahko videli, kaj Dončić naredi igralcem, ki imajo predolg jezik. Celo tekmo bosta oba z Dragićem zagotovo nenehno napadala Žižića.