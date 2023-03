Anketa po uvodnem uspehu nogometašev: Mladost prinesla prvo zmago

Pomembna zmaga v Kazahstanu je imela razburljiv scenarij, a Matjaž Kek in fantje so po preobratu poraz spremenili v zmago. Temelji za nadaljevanje kvalifikacij so dobri, ugotavljajo tudi strokovnjaki.

FOTO: Mavric Pivk/delo

Bojan Prašnikar, nekdanji selektor: »Tekmo je treba razdeliti na dva dela in se ne kaže zavajati, da bo vselej lahko izpeljati preobrat iz slabega na bolje. Prvi polčas je bil slab, drugi dober in je nakazal vse najboljše, kar je Slovenijo odlikovalo v zadnjih tekmah. Kazahstanci so neugodni, hitri in živi, zato ni bilo preprosto. Trend je pozitiven, toda naši tekmeci so Danci, Finci in Severni Irci. Kazahstanci so le v vlogi 'ne bodi jih treba' tekmecev, ki bodo komu odščipnili točke. Igralski kader je širok in tudi rezervisti lahko obrnejo tekmo.«

Zdenko Verdenik, nekdanji selektor: »Sijajen izid, solidna igra. Pa tiho moramo biti, nič še nismo dosegli. Jeziček na tehtnici so prevesili mlajši igralci. Prinašajo hotenje, dinamiko, hitrost, toda so tudi manj izkušeni. Tokrat se je dobro izšlo. Imamo napadalce evropske ravni in vratarja, v zvezni in branilski vrsti pa zelo solidne igralce. Žan Vipotnik je pokazal, da ni dober le za Maribor, zabil je kakovosten gol, je močan, prodoren in težko mu je odvzeti žogo. V igri je bilo videti veliko vtekanja v globino in za hrbet branilcem. V prvem polčasu tega še ni bilo toliko, v drugem so se avtomatizmi uveljavili.«

Amir Karić, nekdanji reprezentant: »Prvi polčas je bil res slab, brez volje in energije, drugi malo boljši. Dosegli smo zmago in to je najpomembnejše, igra bo še prišla. Ni pa bila na ravni, ki smo jo želeli ali pričakovali. Napadalna trojka je bila drugačna od tiste, ki smo jo videvali v prejšnjih tekmah. Bila je osvežilna, čeprav Benjamin Šeško ni igral kot zna. Selektor je zadel z Žanom Vipotnikom. Predvsem sem pogrešal igro in podaje naprej, bilo je premalo vključevanja v napadalne akcije. Toda velja poudariti, da je bila igra odvisna tudi od taktičnih navodil.«

FOTO: Dolinšek Jani

Oliver Bogatinov, trener Kalcer Radomelj: »Vrnitev po zaostanku je velika stvar, ki lahko nakazuje na dobro obdobje. V Kazahstanu bodo favoriti gotovo izgubljali točke, zato mora to zmago Slovenija res potrditi. Tekmo so odločili rezervisti, kar kaže na izkoriščanje trenutne forme razpoložljivih moči. To pa je bistveno v reprezentančnih tekmah. Ni starih zaslug, šteje le to, kdo je v tistem trenutku najboljši in najbolj koristen za Slovenijo. Igra z dvema napadalcema je obrodila sad predvsem pri drugem golu, ki je bil šolski primer gibanja napadalcev.«