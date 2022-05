Anketa o ligi prvakov: Prav nihče ni ravnodušen

Toliko pozornosti med nogometnimi navdušenci po vsem svetu, kot jo vzbuja nocojšnji pariški finale lige prvakov Reala in Liverpoola, že dolgo ni bilo požete. Slovenski strokovnjaki in nogometni navdušenci so si enotni v tem, da se takšnega finala, v katerem ni velikega favorita, ne sme zamuditi.

Robert Prosinečki, trener Olimpije: »Sem realovec in si želim njegovo zmago. Glede na to, kako se je razpletala sezona v ligi prvakov, je Liverpool morda v rahli prednosti, a Real je vajen zmagovati. Si lahko favorit proti moštvu, ki je izločilo PSG, Chelsea, Manchester City? Proti Realu nihče ni favorit. Posamezniki? Karim Benzema je bil na vsaki tekmi jeziček na tehtnici in brez konkurence, seveda ob mojem Luki Modriću. Liverpool ima strahovito kakovostno napadalno zasedbo, Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota ali Luis Diaz, imajo neverjetno veliko kakovost.«

Darko Milanič, trener: »Navijal bom za Real, vendar odgovoriti na vprašanje o tem, kdo bo zmagovalec, ne znam. Madridčani imajo ima neverjetno vero v svojo kakovost, to jih nese naprej. Tudi takrat, ko so v težavah, najdejo rešitev, in imajo srečo, ko jo potrebujejo. Liverpoolčani so popolni, po nemško bi rekel totalni v vsem. V konici napada so čudežni, kot moštvo so čudežni. Njihova hitrost, moč, sodelovanje, moštveni duh, kot celota so usklajeni. Res sijajna tekma se nam obeta.«

Zdenko Verdenik, nekdanji selektor: »Real bo prvak, če bo zdržal agresivne dvoboje, kos Liverpoolovemu visokemu ritmu in izredni organizaciji igre ter discipline ter hitrimi prehodi. Liverpool mora onemogočiti ustvarjalnost Madridčanov, posameznikov oziroma njihove kakovosti, kot jo ima Vinicius ali Luka Modrič s svojimi posebnimi odlikami, ki v vsakem trenutku lahko odločijo. Kot trenerju in po značaju mi ustreza Liverpoolova podoba, ki je v skladu s trendi sodobne igre. Čeprav je Carlo Ancelotti trenerska klasika, dajem kljub vsemu prednost Jürgnu Kloppu.«

Tomaž Kavčič, nekdanji selektor: »V finalu se bosta merili najboljši ekipi v Evropi. Real je najuspešnejši v zgodovini lige prvakov, Liverpool zadnjih nekaj let morda med vsemi igra najboljši nogomet. Pričakujem top spektakel, v katerem je težko predvideti rezultat, in tekmo visoke intenzivnosti. Vrnitev Reala med žive po 'izgubljenih' tekmah ni naključje, to je miselnost velikih ekip. To bo spektakel, ki bo dodatno razkril veličino evropskega nogometa. Tega modela ni treba menjati z izmišljeno superligo ali čim podobnim, navsezadnje sta dokaz za to nedavna finala v Sevilli in Tirani.«

Primož Gliha, nekdanji selektor ekipe U-21: »Pričakujem vrhunski finale in spopad trenerskih komandantov – vojska je takšna kot general – z identičnim načinom delovanja, ki igralcem dovoljujeta osebno svobodo, na igrišču pa zahtevata red, disciplino in predanost navijačem, klubu in soigralcem. Da je možno vse, smo že videli: zaradi ene napake vratarja Donnarumme je Real v finalu, čeprav je bil PSG na obeh tekmah boljši od Špancev, posledično je Modrić prešel med nesmrtne, Benzema je junak Madrida, Parižani pa so bili pred psihološkim propadom. Lahko bi bilo obratno.«