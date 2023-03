Anita Horvat je zimsko učno uro s pridom uporabila

Anita Horvat že žlahtno potrjuje svoj prehod s 400-metrskega teka na tistega na dva stadionska kroga. No, v dvorani so to štirje. Na evropskem dvoranskem prvenstvu v atletiki v Ataköy Areni v Istanbulu si je na 800 m pritekla srebrno odličje in tako lepo zaokrožila izjemno uspešno zimsko sezono v kraljici športov. Za nagrado je od Atletske zveze Slovenije prejela 4000 evrov, njen trener Tevž Korent polovico te vsote.

Že takoj po istanbulskem tekmovanju ste bili zelo veseli in ponosni na svoj dosežek. To je namreč vaša prva kolajna z največjih atletskih tekmovanj. Lani ste sicer na sredozemskih igrah v Oranu v Alžiriji osvojili srebrni odličji na 400 m in v štafeti 4 x 400 m, a kolajna iz Turčije ima posebno težo.

»Da, odličja s sredozemskih iger imajo povsem drugo razsežnost, zadnje imam dejansko za prvo kolajno z velikih tekmovanj. Presrečna sem, da jo imam.«

Že lani ste omenili, da je treba teku na 800 m taktično pametno pristopiti in se odzvati. Zaradi gneče je seveda tudi večja možnost padcev. Torej ste se v lanski sezoni na odprtih tekmovališčih in v letošnjih dvoranskih nastopih veliko naučili in nabrali izkušenj, kako taktično obvladati tek na tej razdalji?

»Da, predvsem v letošnji dvoranski sezoni. V tej sem se v bistvu iz teka v tek zelo intenzivno učila. Vse, kar se mi je zgodilo na zadnjih štirih tekmah, sem imela kot neko učno uro in to potem s pridom uporabila. Dejansko sem na evropskem prvenstvu tekla brez napake, v bistvu v vseh treh tekih nisem storila enega taktičnega spodrsljaja. Zato sem zelo ponosna, da mi je uspelo.«

No, vaša zimska sezona absolutno ni bila napaka. Je bil tek 27. januarja v nemškem Karlsruheju, kjer ste dosegli osebni rekord 2:00,44, morebiti vaš najboljši pod letošnjo streho?

»V Karlsruheju sem sicer tekla hitreje, a menim, da so bili moji trije najboljši teki ravno na evropskem prvenstvu v Istanbulu. Težko pa rečem, kateri od teh je izstopal, vsi trije so bili taktično vrhunski. Je pa bil finalni najhitrejši.«

Zimske atletske sezone je konec, boste pred pripravami na poletno obdobje, katerega vrh bo svetovno prvenstvo na odprtem konec avgusta v Budimpešti, kam odšli na dopust in zaslužen počitek po naporni zimi?

»Zdaj grem v Italijo v Andoro, to je kraj blizu Savone.«

Tja odhajate z vašim spremljevalcem, jadralcem v razredu laser Žanom Luko Zelkom, tudi udeležencem olimpijskih iger v Tokiu. Ali potem še vedno živite v Trebnjem?

»Ne, nisem več tam, zdaj sva skupaj v Mariboru.«

Pred evropskim dvoranskim prvenstvom v Istanbulu vas nismo želeli nadlegovati s tem vprašanjem. Nedavno so tekmovalci in tekmovalke podpisovali pogodbe za letošnje leto z Atletsko zvezo Slovenije. Slišali smo, da je vi niste, ker ste zamudili na podpis. Torej, kako je s tem?

»Nisem podpisala pogodbe, a ne zato, ker bi zamudila. O razlogih zdaj še ne želim govoriti.«