Ani zaradi Američanke vzeli olimpijsko medaljo, sedaj jo bodo morali vrniti!

Mednarodno športno razsodišče (Cas) je razsodilo, da je sodniška komisija v finalu ženskega parterja v gimnastiki na olimpijskih igrah v Parizu neupravičeno ugodila pritožbi, po kateri so zvišali rezultat ameriške telovadke Jordan Chiles ter jo pomaknili na mesto za bronasto medaljo. To je Američanka tako že izgubila.

Mednarodna gimnastična zveza (Fig) je kmalu po sporočilu Casa že sporočila, da je bronasto odličje dobila 18-letna Romunka Ana Barbosu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Komaj lahko izražam svoja čustva, ne morem verjeti,« je Barbosu povedala romunskim medijem, potem ko je prejela edino medaljo svoje države na gimnastičnem tekmovanju. V odgovor na prošnje, ki so jih vložili Romunska gimnastična zveza ter telovadki Barbosu in Sabrina Maneca-Voinea, je Cas odločil, da je bila pritožba glede Chilesine težavnostne stopnje vložena po enominutnem roku za tovrstne poizvedbe in ji ne bi smelo biti ugodeno.

Tekmovanje v ponedeljek zapustili v solzah

Po pregledu je bila Chilesina ocena povišana na 13,766. To je zadoščalo za bron za Brazilko Rebeco Andrade in superzvezdnico Američanko Simone Biles. Toda to je bil uničujoč udarec za Barbosu, ki je mislila, da je osvojila bron z oceno 13,700. Tako ona kot Maneca-Voinea, ki je bila potisnjena na peto mesto, sta tekmovanje v ponedeljek zapustili v solzah.

Cas je v svoji izjavi zapisal, da se njegova razsodba nanaša na rezultat Chiles, ki pravi, da bi ga bilo treba ponovno vzpostaviti na prvotnega 13,666. Vendar pa Cas ni odločal o končni razvrstitvi na parterju, saj je dejal, da bi morala to storiti Fig. »Mednarodna gimnastična zveza bo določila razvrstitev v finalu ženske vaje na parterju in dodelila medaljo(e) v skladu z zgornjim sklepom,« je dejal Cas.

Ameriška gimnastika ter Olimpijski in paraolimpijski komite ZDA sta v skupni izjavi zapisala, da sta nad sodbo "povožena".