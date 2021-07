Angola za malico, Poljska za kosilo

Deset uradnih tekem, deset zmag. Slovenska košarkarska reprezentanca ne pozna poraza, ko zanjo igra Luka Dončić. Lepega niza, ki se je začel v uvodnem nastopu na evropskem prvenstvu 2017 proti Poljski, ni mogla prekiniti niti Angola, ki se je po drugem porazu že poslovila od olimpijskih kvalifikacij. Zato pa zelo resno ostajajo v igri izbranci selektorja Aleksandra Sekulića in po uvodnem sprehodu jih danes ob 15.30 čaka trši izziv: novo soočenje s Poljsko.



Na poti do gladke zmage s 118:68 (90:44, 64:30, 33:9) slovenski košarkarji niso imeli niti najmanjših težav. Že po dobrih 12 minutah igre so vodili s 30 točkami razlike (41:11), čeprav ni nastopil Klemen Prepelič, ki ga je zvilo v vratu, vsi drugi pa so dobili prilagojene vloge. Dončić je igral le 17 minut, med katerimi se je posvetil predvsem podajam in zbral devet asistenc. In ker so imeli Angolci težave tako z gibljivo slovensko obrambo kot s svojimi pomanjkljivimi veščinami, je bilo hitro jasno, da je v nevarnosti celo rekord naše izbrane vrste.



Ob najvišji zmagi na uradnih tekmah (v kvalifikacijah za EP 1993) je namreč prekosila Moldavijo s 122:67, torej s 55 točkami razlike. A ker očitno ni nihče vedel, kako blizu je moštvo mejniku, je po vodstvu s 101:49 omogočilo tekmecem, da so ublažili poraz. Na koncu so bili najučinkovitejši slovenski strelci Zoran Dragić (16), Vlatko Čančar, Dončić (po 13), Luka Rupnik, Mike Tobey (po 12), Gregor Hrovat, Edo Murić in Jakob Čebašek (po 10).

Poljaki niso mačji kašelj

Danes bo že marsikaj drugače, saj so Poljaki redna in neredko neugodna ovira za Slovenijo. Moštvi sta se prvič pomerili v kvalifikacijah za EP 1993 (111:101), ko je tehtnico prevesil Teoman Alibegović z 29 točkami. Zadnjič sta se spopadli na EP 2017 (90:81), ko so poljski košarkarji potrdili, da vse bolj napredujejo, a niso mogli zaustaviti Gorana Dragića, ki je odbil njihove napade s 30 točkami.



Vmes sta reprezentanci odigrali 11 dvobojev s tekmovalnim in pripravljalnim pridihom, edini poraz pa je Slovenija doživela leta 2013 na domačem eurobasketu – v Celju je bilo 61:71. Poljsko moštvo se je na zadnjem mundialu izkazalo z 8. mestom, saj je po zamenjavi rodov začelo unovčevati sadove kadrovske stanovitnosti. Američan Mike Taylor je selektor od leta 2014, naturalizirani organizator igre A. J. Slaughter iz Gran Canarie igra za reprezentanco šesto leto, izkušeni in uigrani pa so tudi drugi člani zasedbe. Taylor ima v svoji dvanajsterici tri adute s španskega prvenstva, po enega pa iz italijanske, ruske in nemške lige.



Zaradi spora glede vprašanja, kdo naj bo kapetan moštva, v Kaunas ni pripotoval le branilec-krilo Adam Waczynski (Unicaja), ki je bil na SP 2019 prvi strelec moštva pred Mateuszem Ponitko in Slaughterjem.

»O Poljski ne bi izgubljal preveč besed. Uspešna je bila tudi na zadnjem SP, ogrodje ekipe je domala enako, prav tako selektor. Gre za zelo nevarnega tekmeca, ki ima dobro pokrite vse igralne položaje, tako da nas čaka kar velik izziv,« meni Aleksander Sekulić.

