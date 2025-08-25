Angleži trošijo več kot vsi ostali skupaj

Nogometni svet je znova priča dogodku, ki premika meje zapravljanja največjih klubov v nepredstavljive višave. S prestopom švicarskega napadalca Noaha Okaforja iz Milana v Leeds (kjer igra tudi slovenski reprezentant Jaka Bijol), vrednim približno 21,2 milijona evrov, je angleška prva liga zrušila rekord v poletnem zapravljanju.

Po poročanju BBC so klubi v najvišjem angleškem razredu skupno porabili več kot 2,8 milijarde evrov, s čimer so presegli lanski že tako astronomski znesek. Ta številka je impresivna, a postane osupljiva šele v primerjavi s preostalo Evropo. Skupna poraba klubov v premier league namreč presega seštevek porabe vseh klubov v preostalih štirih najmočnejših evropskih ligah – španskem, italijanskem, nemškem in francoskem prvenstvu – skupaj. Vseh 78 klubov iz preostalih štirih lig je porabilo 1,9 milijarde evrov.

Motor so TV pravice

Motor te finančne prevlade so prihodki od televizijskih pravic, pri katerih je razlika med Anglijo in preostalo Evropo nepremostljiva. Najmočnejše angleško klubsko tekmovanje na sezono samo iz domačih in mednarodnih pravic za prenose ustvari več kot 3,5 milijarde evrov prihodkov. Pomembna je predvsem mednarodna pogodba, ki prinese več kot 1,8 milijarde evrov – več kot vsi televizijski prihodki katerekoli druge lige.

A ključ ni le v višini zneska, temveč tudi v njegovi distribuciji. Tudi klub, ki v angleški prvi ligi zasede zadnje mesto, iz televizijskih pravic prejme več kot 110 milijonov evrov, kar je več, kot prejmejo številni prvaki drugih evropskih lig. Ta kolektivna prodaja in enakomerna porazdelitev ustvarjata ligo, v kateri je finančno močan vsak član.

Ta finančna razlika omogoča, da si lahko tudi klubi z dna lestvice v Angliji privoščijo nakupe, o katerih lahko sanjajo klubi iz vrha drugih lig. Novinec Sunderland je letos za nakupe porabil že več kot 141 milijonov evrov, kar je več od kateregakoli posameznega kluba v italijanskem prvenstvu.

Neto poraba 4 milijarde €

V zadnjih petih letih je neto poraba klubov v angleški prvi ligi presegla 4 milijarde evrov. V istem obdobju so imele preostale štiri velike lige skupaj pozitivno bilanco, kar pomeni, da so več zaslužile s prodajo igralcev, kot so porabile za nakupe. V praksi to pomeni, da preostale lige delujejo kot razvojna baza za najbogatejše angleške klube.

Podobna slika se kaže pri plačah, ki so glavni dejavnik pri privabljanju najboljših igralcev. To pojasni, zakaj igralci raje izberejo boj za obstanek v Angliji kot igranje v vrhu katere druge lige. Finančna varnost in kupna moč sta pomembnejši od tekmovalnega prestiža. Ne gre več le za vprašanje konkurenčnosti, temveč tudi za sistemsko odlivanje najboljših igralcev proti Otoku, kar siromaši preostale lige.