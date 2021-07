Angleži na avtocesti do finala

Zdaj igrajo ekipe

Pot do finala

Četrtfinale, petek, prva veja: Belgija – Italija (München, 21), Švica – Španija (St. Peterburg, 18); sobota, druga veja: Ukrajina – Anglija (Rim, 21), Češka – Danska (Baku, 18); polfinale bo 6. in 7. julija (21), finale pa 11. julija v Londonu (21).

Prizorišče zaključnih bojev eura 2020 si še vedno ni opomoglo po slavju, kakršnega na Otoku ne pomnijo niti najstarejši. Zmaga nad Nemčijo, na katero so Angleži na velikih tekmovanjih čakali od domačega mundiala leta 1966, je ekipiodprla avtocesto do finala, a pred vrnitvijo na domači Wembley jo čaka spopad z Ukrajino v Rimu.»Mislim, da je čas, da se fraza Nemci vedno zmagajo počasi umakne. Počivaj v miru,« je med navdušenim proslavljanjem v studiu televizije BBC tvitnil nekdanji reprezentant. Skupaj z gosti, prednjačil je še en upokojeni nogometaš, je kričal v mikrofon, ko so Angleži pred okoli 40.000 gledalci z golomain kapetanavsaj malce ublažili več kot 50 let bolečin. Te vključujejo tudi SP v Italiji leta 1990, ko je bila Zahodna Nemčija od Anglije v polfinalu boljša po izvajanju enajstmetrovk. Tudi zato bo obračun v Rimu spet nekaj posebnega.»Neverjetno težko jim je dati gol, a ne smemo se ustrašiti. V nogometu, kot tudi v življenju, je vse mogoče,« je po dramatični zmagi v podaljšku nad Švedsko dejal ukrajinski selektor, ki Angleže in London dobro pozna, saj je tam igral za Chelsea.Zmagovalca rimskega četrtfinala nato čaka zmagovalec obračuna med Češko in Dansko. Ekipi, ki sta skupaj z Ukrajino in Švico spisali najlepši zgodbi letošnjega turnirja, se bosta udarili v Bakuju. »Čaka nas tekma kariere, vsi pa se je zelo veselimo,« je za spletno stran tekmovanja povedal napadalec. Češka je še v časih nekdanje skupne države zasedla evropski prestol leta 1976, Danska pa po enem najslavnejših podvigov kot posebna povabljenka leta 1992. »Nihče ni velik favorit. Samo mi smo prepričljivo dobili našo tekmo (proti Walesu s 4:0, op. a.). Bolj izenačeno je, kot si mislite,« opozarja danski vezistPrva tekma četrtfinala bo na sporedu v St. Peterburgu, kjer se bosta pomerili Španija in Švica. Oboji so med osem najboljših napredovali v neverjetnem slogu, po remiju s 3:3 so Španci proti Hrvaški potrebovali podaljšek, Švicarji pa enajstmetrovke proti Francozom. »Velike ekipe nastanejo v težkih trenutkih. Turnirje dobivajo ekipe, ne samo enajsterice,« je dejal španski vratar, ki se je v Københavnu pobral po veliki napaki in nato uprizoril nekaj bravuroznih posredovanj. Njegov švicarski kolegaje bil glavni junak zmage nad Francijo z ubranjeno enajstmetrovkoNa papirju najmanj presenetljiv četrtfinalni par je Belgija – Italija. V Münchnu bi lahko spremljali celo finale pred finalom. »Italija je nepremagana 31 tekem. To se ne zgodi, če nisi zelo dober kot ekipa,« je previden belgijski selektor. Legendarni, kapetan reprezentance, ki je leta 2006 osvojila svetovni naslov, prav tako ne prehiteva. »Merimo se s favoritom, zato lepota ne bo dovolj. Igrati bo treba kot ekipa,« je za Gazzetto dello Sport povedal Cannavaro.