Andskemu kondorju strižejo peruti

Kolumbijski kolesar Nairo Alexander Quintana Rojas je Tour de France 2020 končal na skupnem 17. mestu, za zmagovalcem Tadejem Pogačarjem je zaostal uro, tri minute in sedem sekund. Torej si zmagovalec Gira iz leta 2014 in Vuelte dve leti pozneje na letošnji francoski pentlji, na njej je bil v letih 2013 in 2015 drugi, po rezultatu sodeč ni pomagal z dopinškimi sredstvi.



​Medtem ko v aferi s prepovedanimi sredstvi, ki se je razbohotila na SP v nordijskem smučanju v Seefeldu, po slovenskih kolesarjih Borutu Božiču in Kristijanu Korenu še nista javno znana ime in priimek tretjega vpletenega kolesarja in športnega delavca iz Slovenije, je francoska žandarmerija po 17. etapi Toura v Méribelu ​prečesala hotelsko sobo kolumbijskega člana francoske ekipe Arkea-Samsic, sobe ekipe in njene avtomobile. Našla je injekcijsko opremo in 100 ml fiziološke raztopine. Quintana je takoj postal sumljiv zaradi dopinga, a andski kondor, kakor je njegov vzdevek, zanika, da bi francoski uslužbenci našli zanj obremenilne dokaze. »Našli niso ničesar sumljivega, ničesar pa tudi ne skrivam. Zaseženi so bili zakoniti vitaminski dodatki, ki francoski policiji niso bili znani. Zato bo treba zdaj vse razjasniti, a zagotavljam, dopinške snovi niso bile najdene,« pravi mož iz kraja Combita iz kolumbijskega departmaja Boyaca. Quintana je bil zaradi športnih zaslug odlikovan z redom boyace, to je najvišje kolumbijsko mirnodobsko priznanje. Dokumenti za zdravila Francoska policija je ob preiskavi odvzela prostost dvema iz kolesarjevega kroga, španskemu fizioterapevtu Mikelu Oteru in kolumbijskemu zdravniku Fredyju Alexandru Gonzalezu Torresu. Po skoraj dveh dnevih v priporu ju je izpustila. Tožilstvo v Marseillu nadaljuje preiskavo, Nairo se je pred njim tudi prostovoljno pojavil za uradno izjavo in zanikal vsakršno prepovedano medicinsko pomoč. Tudi Arkea-Samsic je zagotovila, da ohranja zaupanje v kolumbijskega kolesarskega zvezdnika. Tudi mlajši brat Dayer in Winner Anacona, oba kolesarita za to bretonsko ekipo, sta bila na prepihu. Kakor je za zdaj razvidno, pozna pa se malo detajlov, francoske oblasti preiskujejo izdajo in uporabo medicinskih pripomočkov brez upravičenega zdravstvenega razloga in tudi brez ustreznih dokumentov. Športne ekipe morajo namreč prijaviti, katera zdravila bodo vnesle v Francijo, tudi zaradi terapevtskih razlogov. Kazen je do pet let zaporne kazni in globa 75.000 evrov. Doping gor ali dol, za krvno sliko so najboljši kolumbijski Andi.