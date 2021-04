Andres Vombergar za dvojno krono

Olimpija in Bravo z današnjo preloženo tekmo 27. kroga 1. SNL v Stožicah (17.15) postavljata piko na i tretje četrtine nogometnega prvenstva. Zeleno-beli so v prvem mestnem dvoboju v sezoni zanesljivo z 2:0 premagali mlajše tekmece.



Enega od golov in svojega prvega v sezoni je dosegel Andres Vombergar, ki je nato do konca jeseni zabil še sedem golov. Letos je 26-letni argentinski Slovenec še dolžnik, a hkrati tudi velik in neizkoriščen Olimpijin adut v boju za prvaka.



Andres, po več kot mesecu dni se Olimpija vrača v tekmovalni ritem. V kakšnem stanju?

»V primerjavi s tekmeci smo brez tekme še nekaj dni dlje. Da, dolg, predolg premor je bil, toda motivacija je zato še večja. Dobro vemo, kaj nam ta tekma lahko prinese, zato smo se posebej pripravili tudi psihično. Tri točke bi poimenoval bonus točke. Štiri točke prednosti pred Mariborom bi bila kar lepa prednost.«



Odmor je bil poseben, kako ste ga izkoristili?

»Pomembno je bilo, da smo v glavah ohranili tekmovalni naboj in da smo kljub vsem težavam ostali v delovnem ritmu. Motivacija je bila ključna in pri meni je bila še posebej visoka. Moral sem še dvigniti raven telesne pripravljenosti, zato sem dodatno treniral s pomočjo strokovnjaka za telesno pripravo. Tudi taktične podrobnosti so bile v ospredju.«



Prvi prvenstveni gol ste zabili prav Bravu, a letos vam nikakor ne steče. Kje so razlogi, morda v spremenjenem sistemu igre pod vodstvom novega trenerja?

»Izključno pri sebi, zato sem se nabrusil in z zavedanjem, da sem koristen za moštvo, če zabijam gole. Sistem ni imel nobene vloge, priložnosti sem imel dovolj, zato ni bilo drugega, kot da stisnem zobe in se še bolj posvetim treningom.«



Z devetimi goli (dva manj kot prvi strelec Nardin Mulahusejnović) ste še kandidat za osvojitev zlatega čevlja za najboljšega strelca lige. Eden od tekmecev je tudi vaš soigralec Đorđe Ivanović.

»Pičiči (po špansko prvi strelec, op. p.) me še kako zanima, ampak v ospredju je Olimpija, naslov prvaka. Če bom še prvi strelec, bo toliko bolje.«



Bi lahko interni dvoboj z Ivanovićem škodil Olimpiji?

»Nikakor. Najino tekmovanje bo v službi moštva, Olimpije. Vem, da bi tudi Đorđeju prijal naslov najboljšega strelca, a tudi vem, da se bo raje podredil moštvu. Enako se bom jaz. Ne bojim se, da bi nekdo od naju postavil lastne interese pred moštvenimi, čeprav morajo biti tudi posamične lovorike velik izziv in motivacija.«



Še uživate v Ljubljani in Sloveniji?

»Vedno sem in bom. Ob moji izbranki Agustini, ki je tukaj, mi je lepo, njej pa je tu tudi zelo všeč. Uči se slovensko.«



Po koncu sezone ostajate pri Olimpiji?

»V Rusijo se ne vračam, kam drugam pa še ne vem. Z Olimpijo sem pogodbeno vezan do junija prihodnje leto. Prav nič mi ne manjka.«



Kakšen izid napovedujete proti Bravu?

»Pomembna je zmaga, naj bo 3:0. No ja, dovolj bo 2:0.«

