Andreji spet posijalo sonce

Prizorišča zadnje postaje karavane alpskega smučanja v sezoni ohranjajo simboličen pomen: po navadi je tam namreč v naslednji zimi največje tekmovanje oz. svetovno prvenstvo. In tako je tudi zdaj v francoskem gorovju, kjer je včeraj padel zastor olimpijske sezone. Prestižnega velikega kristalnega globusa sta se veselila Švicar Marco Odermatt in Američanka Mikaela Shiffrin. A Meribel in Courchevel bosta v lepem spominu ohranili tudi sobotna slalomska zmagovalka Andreja Slokar in Ana Bucik.

Četudi ne gre podcenjevati Andrejinega decembrskega smučanja za 1. mesto na paralelni tekmi v Lechu, v svetu te zimske športne panoge pač poseben ugled in prepoznavnost ohranjajo tradicionalne discipline. In ena od teh je prav slalom, v katerem je bila na drugi sobotni progi 24-letna Primorka tako hitra in natančna kot Žan Kranjec v tistem nepozabnem nastopu na Kitajskem za olimpijsko srebro v veleslalomu.

Vnovič je potrdila izjemne sposobnosti za konkurenčnost med slalomskimi količki, nad njeno zanesljivostjo so bili doma navdušeni navijači, na prizorišču pa strokovnjaki in tudi številni upokojeni smučarji, ki zdaj opravljajo vloge strokovnih komentatorjev. Andreja, ki se je domači širši javnosti na tekmah najvišje ravni prvič predstavila komaj v prejšnji sezoni (in na premiernem svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo v slalomu zasedla 5. mesto), zelo čustveno doživlja zmage in poraze.

Tako je bilo tudi pred dobrim mesecem na OI, ko je bila tako blizu kolajne, pa jo je od nje oddaljila le ena napaka. Solze so ji tekle, več kot eno uro je bila neutolažljiva.

Andrejini sreči ni bilo konca

A po dežju posije sonce in prav lepo je bilo videti našo zimsko junakinjo, prvo doslej iz Ajdovščine, z nasmehom na tej zadnji postaji sezone. Po prvi progi slalomske preizkušnje je bila šesta, bolje je kazalo še eni Primorki, Novogoričanki Bucikovi na 3. mestu, vodila pa je Nemka Lena Dürr.

Toda v drugo je kot puščica švignila Slokarjeva, ugnala vse tekmice, globok priklon pa so slovenski navijači namenili tudi smučarki iz Nove Gorice – Ana Bucik je s 4. mestom dosegla svojo najvišjo uvrstitev v slalomu.

Sreči Slokarjeve ni bilo konca: »Že vso sezono sem govorila, da smučam dobro in da lahko v slalomu nekaj naredim.« Nasmejana je bila tudi Ana tik pod odrom najboljših treh: »Stopničke ostajajo moja velika želja, se pa že zelo veselim naslednje sezone.«

Zadnji moški slalom je pripadel Norvežanu Atleju McGrathu, zmagovalca veleslalomskih preizkušenj pa sta bila za slovo od olimpijske zime Marco Odermatt (Kranjec je bil šele 17.) in Federica Brignone.