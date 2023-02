Andrej Kotnik: Tudi najboljši so premagljivi

Deseti gol v sezoni 1. SNL najboljšega strelca Kopra Andreja Kotnika je bil premalo za prvo spomladansko zmago jesenskega podprvaka. Poraz proti že v minuli sezoni za šampionski naslov usodnimi Radomljani v 23. krogu je ambicioznim Koprčanom povzročil še več gorja. Toda ne morejo si privoščiti jamranja, že jutri jih čaka še ena velika ligaška bitka: na Bonifiki bo gostovala vodilna Olimpija.

Vse gre narobe, bi bilo mogoče strniti oceno koprskih predstav po dveh porazih (prvi je bil z Mariborom) ter neodločenem izidu v prvih treh tekmah v drugem delu sezone. Napovedi in upanja so bili pred nadaljevanjem prvenstva smeli, po tihem so se Koprčani nadejali, da bodo zeleno-belim dihali za ovratnik v bitki za naslov, zdaj se je vse obrnilo na glavo: nadaljevanje prvenstva bo minilo v njihovi bitki za Evropo.

»Ne, ne verjamem v črn scenarij, ne bo pa šlo tako lahko, kot se je morda zdelo še jeseni. Tudi spomladanska kalvarija iz sezone 2020/21 se ne bo ponovila,« je 27-letni napadalni zvezni igralec poskušal potolažiti navijače, ki se, kot ključni možje v klubu, sprašujejo, kaj je šlo narobe v letošnjih uvodnih treh tekmah.

»Ne moremo ubežati dejstvu, da smo v negativnem nizu. Zakaj smo se znašli v njem, je stvar za bolj poglobljen in celovit razmislek. Med drugim nam je tudi športna sreča obrnila hrbet. Eden od razlogov je tudi ta, da imamo veliko novih igralcev, in kdor pozna nogometne zakonitosti ve, da novinci in moštvo potrebujejo čas, da se prilagodijo drug na drugega. Ne morem uiti niti poškodbam igralcev na občutljivih položajih,« je nanizal nekaj opravičljivih razlogov nepredvidljivi mojster, ki premore tudi dovolj samokritike.

Zazreti se vase

»Bolj kot da iščemo napake pri stvareh, na katere ne moremo vplivati, je bolje, da se zazremo vase in se upremo na lastne moči ter znanje, ki nas bo izvleklo iz negativnega niza. Prepričan sem, da je najboljša pot iz krize lahko le zmaga proti najboljšemu. Olimpija je pokazala, zakaj je najboljša, a tudi najboljši so premagljivi. Le ena tekma je lahko dovolj, da se vse obrne v drugi smer in se spremeni v vedrejšega tudi vzdušje v okolju okoli kluba,« je optimist nekdanji član Gorice in Maribora, ki ima za seboj tudi preizkušnjo v Italiji.

Maribor spet za Celjem 1. SNL, zadnja tekma 23. kroga: Domžale – Maribor 1:1 (Kovačević 45.+6.,11-m; Vipotnik 74.); vrstni red: Olimpija 54, Celje 41, Maribor 40, Koper 36, Domžale 35, Mura 33, Bravo 22, Kalcer Radomlje 18, Tabor 17, Gorica 15; pari prihodnjega kroga, sobota: Bravo – Mura (13), Radomlje – CB24 Tabor (15), Koper – Olimpija (20.15); nedelja: Maribor – Celje (15), Gorica – Domžale (17.30).

Kotnikov delež v koprskih zmagah je največji, toda njegova nadarjenost od njega zahteva še več, česar ne skriva. »Počutim se še bolj samozavestno, kot sem se jeseni. Komaj sem čakal na nadaljevanje sezone, a se ni razpletalo tako, kot sem pričakoval. Ni druge, kot da sem še bolj zavzet in motiviran, podobno velja za moštvo. Po svojih najboljših močeh bom poskušal dati večji doprinos, kot sem ga doslej. Vedno, ko izstopaš, več pričakujejo od tebe. A s tem si ne belim las, ker vem, da je to tudi privilegij,« Andreju ni mogoče očitati pomanjkanja samozavesti in tudi jasnih ter odkritih misli.