Anamarija z globusom in energijo

, 25-letna smučarska tekačica, sodi med tiste, ki so na slovenskem športnem zemljevidu, zlasti tistem zimskem, že nekaj časa pod posebnim drobnogledom. Decembra smo jo razglasili za športnico leta v Sloveniji, pred kratkim se je s sotekmovalkorazveselila prve zmage doslej za naš tek v ekipnem sprintu, v katerem je bila na zadnjem SP ssrebrna. Danes pa je pred njo na prvenstvu v Oberstdorfu že izziv predolimpijske sezone: posamični šprint v klasični tehniki.Slednja ji je bila dolgo ljubša od tiste drsalne, toda tudi pri tej je zdaj že prav podobno uspešna. Toda kakor koli: letošnja uganka tekaške karavane pred največjim tekmovanjem v nordijskih smučarskih panogah ni povezana s tehniko, temveč predvsem z razmerami. Zdaj je na Bavarskem še topleje kot pri nas, temperature so za takšen dogodek kar pretirano visoke.In tako so bili prireditelji v Oberstdorfu prisiljeni spremeniti sprva začrtani urnik. Izločilnih bojev v sprintu ne bo v popoldanskem času: kvalifikacije bodo danes že ob 9. uri, finalni del na izločanje pa ob 11.30. »Res je bila v teh razmerah to ustrezna rešitev. Nisem navdušena nad visokimi temperaturami, že poleti grem zgodaj na trening, da mi ne bi bilo prevroče. Tukaj pa je stadion prav na soncu, toda ko prideš v gozdni del proge, je trdo, kot bi tekel po betonu,« je dodobra spoznala prizorišče v zadnjih dneh naša najboljša smučarska tekačica, ki pa se je še posebno nasmejana prebudila v včerajšnje jutro.Že ima mali kristalni globusIz vrha Mednarodne smučarske zveze so namreč tudi uradno sporočili, da sprintov po tem svetovnem prvenstvu do konca sezone ne bo več, tako da je svetlolaska iz Valburge pri Smledniku kot trenutno vodilna v sprinterski razvrstitvi že postala lastnica malega kristalnega globusa. To se je doslej v slovenskem smučarskem teku posrečilo le nepozabni»Sprva sem bila kar razočarana zavoljo teh zadnjih odpovedi in si mislila, češ če smo že vstopili v to sezono ob teh posebnih razmerah boja s koronavirusom, jo tako tudi končajmo, torej na progi. Toda če pomislim, da imam zdaj že mali kristalni globus, sem lahko le še bolj sproščena pred tako pomembno tekmo, kot je ta na svetovnem prvenstvu. Zato bom k preizkušnji pristopila z veliko motivacije in energije,« se je nasmehnila že tako vedno nasmejana in pozitivnih misli Anamarija.Zadnji podvig v sezoni je uprizorila skupaj z Evo Urevc v ekipnem sprintu ob zmagi v Ulricehamnu na Švedskem, kajpak bi bilo imenitno, ko bi na podobni ravni tekmovali tudi v nedeljo, na dan ekipnega sprinta v Oberstdorfu. »V tej disciplini so napovedi prav nehvaležne, toliko se dogaja na progi. Tukaj pa so še razmere krepko bolj zahtevne kot nazadnje na Švedskem in še povrh sama proga zahteva več znanja in moči,« je še ocenila naša najboljša tekačica v pričakovanju nastopa z Urevčevo, ki pa bo tudi danes odločno startala. V tej zimi je bila že med finalistkami sprinta, sanjsko bi bilo, ko bi bila tudi tu, kjer imajo dosežki med poznavalci največjo veljavo.