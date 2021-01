Anamarija si že uresničuje sanje

Dan tekmovalnega oddiha je karavani novoletne tekaške turneje po selitvi iz Švice v Italijo dobro del, toda obenem v zahtevnem ritmu, ko se v desetih dneh razvrsti kar osem preizkušenj, misli že uhajajo k današnjemu nadaljevanju. Tudi z Anamarijo Lampič, športnico lanskega leta v Sloveniji, je podobno. Po imenitni zadnji beri v Val Müstairju ne skriva ambicij niti pred prihajajočim izzivom Dobbiaca.



»Zame je vedno poglavitni cilj uvrstitev v finale,« je dejala pred sprintom, ki ostaja njena udarna disciplina. Toda, pozor! Če se je do te turneje z najvišjimi mesti in tako tudi stopničkami spogledovala le v sprinterskih preizkušnjah, zdaj očitno obrača novo poglavje svoje imenitne športne knjige. V nedeljskem zasledovanju je bila 4. in tako potrdila imenitno raven pripravljenosti, nad katero je zdaj navdušen tudi glavni trener slovenske reprezentance Nejc Brodar.



»Anamarija v tem trenutku teče najbolje, kar zna. K tekmam so se vrnile Švedinje in Finke (le Norvežanke za zdaj vztrajajo pri treningu v domovini, o. p.), pogosto sem slišal, češ da je bilo naši reprezentantki lažje, ko na nekaterih prejšnjih tekmah ni bilo tekmic iz nordijskega dela sveta. Toda kaj bi ji to pomagalo, če ne bi bila očitno vrhunsko pripravljena? Povrhu je svetovni pokal sila resna zadeva, tukaj je precej tekmovalk od vsepovsod, ki merijo visoko,« je poudaril Brodar ob prihodu na Južno Tirolsko. Noče zmagovati le v sprintu Premik z uvodnega švicarskega prizorišča v bližino izvira Drave ob italijansko-avstrijski meji ni bil zapleten, poltretja ura vožnja ni nikogar posebno utrudila, tudi naše sijajne tekačice ne, ki je sicer ostala še kot edina članica tekmovalnega dela slovenske izbrane vrste na turneji. Vili Črv in Janez Lampič sta, kot je bilo že sprva načrtovano, odšla domov po švicarskem delu te tekaške transverzale, razočarana Eva Urevc pa je ob slabem počutju turnejo zapustila prej, kot si je to želela ob prihodu v Švico. »Škoda je le, da zdaj ni mednarodnih tekmovanj nižje ravni, ker bi predvsem fantoma te zdaj zelo koristile,« ocenjuje Brodar.



Toda zdaj je v središču slovenske pozornosti predvsem Anamarija Lampič, ki se po drami okrog prigaranega 2. mesta v sprintu in nato 4. zasledovalnim mestom že veseli novih tekem. »Tudi v drugih disciplinah se želim približati najboljšim,« je že pred sezono jasno povedala, zdaj je to začela uresničevati. Pred njo pa je tako že izziv v Italiji, ki jo ima tudi zaradi svojega trenerja Stefana Saracca posebno rada: danes ob 13. uri bo 10-kilometrska tekma prostega sloga, jutri pol ure pozneje pa še zasledovanje.