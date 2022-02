Anamarija ni obupala po nesrečnem sprintu

V vrhunskem športu po navadi ni naključij, četudi so prav olimpijske igre pogosto pladenj presenečenj. Toda ko gre za klasične discipline, kot je preizkušnja v smučarskem teku na razdalji, ni naključnih zmagovalcev. V izjemno napeti predstavi na 10 km je Norvežanka Therese Johaug potrdila vlogo favoritinje, četudi je trepetala prav do zadnjega.

Naša Anamarija Lampič je s tekom za 17. mesto pokazala več kot v nesrečnem sprintu. Zakaj danes ni sprinta? To smo vprašali športnico Slovenije leta 2020, in kot smo pričakovali, je ob namigu le prikimala. Njeno dnevno počutje je bilo na krepko višji ravni kot dva dni prej, konkurenčnost smuči prav tako. Tokrat je presegla večino dosežkov te sezone, višje je bila, takrat 14., le na 10-kilometrski preizkušnji s skupinskim startom na zadnji postaji novoletne turneje v dolini Fiemme.

Kakor koli, Anamarija je odlična športnica pozitivnega in ambicioznega pristopa. Najmočnejša pa je takrat, ko v smučini uživa. Tako kot včeraj v drugi polovici zanimive tekme.

»Res sem si v prvem krogu mislila, da maža ni najboljša, toda očitno potrebuje nekaj časa za pravi učinek. In četudi v nadaljevanju ni bilo lahkega dela, sem občutila hitrost v smučeh in dejansko uživala. To je bil moj dan in žal mi je, da takšnega počutja ni bilo v torek,« je dejala in obrazložila besede svojega zadnjega zapisa na družabnem omrežju: »Nekateri so si ga pač predstavljali po svoje, rada pa bi povedala, da nikogar nisem nameravala užaliti. Za uspeh v športu gara ekipa. Kadar smo uspešni, smo veseli vsi, v torek pa žal nismo imeli svojega dne.«

Smuči niso bile slabe, a niti vrhunske

Na dlani je sicer, da Slovenija po razmerah v smučarskem teku nikdar ne bo ujela Norveške ali Švedske. Kot v nogometu ne Brazilije, Nemčije in Francije ali pa na hokejski ploskvi Kanade, Rusije, Češke in Finske. Možnosti našega servisa so – žal – omejene. »Mi imamo pet strokovnjakov na tem področju, norveška reprezentanca jih ima 15. Seveda ne iščemo izgovorov, to je zgolj realna podoba športa. V sprintu še zdaleč nismo imeli slabih smuči, niso pa bile vrhunske kot pri nekaterih tekmecih,« je strnil misli Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance.

Zdaj se bodo zagnano lotili nadaljevanja OI, k interni zmagi gre šteti že spoznanje, da so Evo Urevc, Anamarijino bronasto sotekmovalko z lanskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu, prepričali, naj po bolezni ne obupa in naj se v miru pripravi na sredin ekipni sprint za ženske. »Eva je bila dva tedna potrta, kar je povsem normalno. Kar predstavljajte si, da zbolite pred največjim tekmovanjem v štirih letih. Težko ji je, a je pozitivna. Tekmo na razdaljo je izpustila, da bi se kar najbolje pripravila za ekipni sprint,« je poudarila Anamarija. Ni obupala po ponesrečeni torkovi predstavi. Optimistična je, verjame v osebne in ekipne sposobnosti. Nam pa je v vetru na olimpijskem tekaškem stadionu ostalo le razmišljanje o tem, da bi se v prihodnje lahko še resneje lotila tekem na razdaljo.