Anamarija kljub zapletu v finalu

Anamarija Lampič, naša vodilna smučarska tekačica, je na drugi postaji olimpijske sezone uresničila svoj poglavitni cilj: uvrstila se je v finale sprinta. Med izbrano šesterico ji nato ni šlo vse po načrtih, zasedla je šesto mesto, vseeno pa si je ob končnem učinku dneva na Norveškem lahko pripisala lepo oceno. Bil je to njen prvi finale v sezoni in povrhu na evropskem severu, kjer po navadi decembra še ni dosegala izidov najvišje ravni.

Sploh pa je bila včerajšnja tekma, v kateri se je tako kot pred dnevi na finski premieri zmage veselila Švedinja Maja Dahlqvist, predvsem za našo junakinjo prav posebna. Dolgo se je namreč zdelo, da jo bo tako kot v Ruki na prvi postaji končala v polfinalu, saj se je med tekom zapletla z drugo švedsko tekmovalko Johanno Hagström. Slednja jo je s padcem in takrat že velikim zaostankom slabše odnesla, toda tudi 26-letni Gorenjki se ob zlomljeni palici ni obetala uvrstitev v finalni boj. Toda z nadomestno palico, ki jo je dobila ob progi, je odločno nadaljevala boj in si v silovitem finišu kot zadnja priborila vstopnico za sklepno predstavo najboljše šesterice.

Še bolj naporno kot na Finskem

»Tokrat sem res lahko ekstremno zadovoljna, glede na to, kaj se mi je dogajalo v polfinalu, v katerem sem zlomila palico in sem nato še kot srečna poraženka prišla v finale. Že v polfinalu sem se potrudila maksimalno, ko sem izvedela, da sem v finalu, sem bila kar malo presenečena. A rekla sem si, da če sem se potrudila v polfinalu, se bom še v finalu, pa mi je zmanjkalo malo moči. Očitno so bile vidne posledice polfinala,« je priznala po napornem dnevu na progi, ki je tekaška karavana ne pozna.

Tokrat je namreč v Lillehammerju izjemoma tekmovala na olimpijskem biatlonskem stadionu, v zraku je bilo precej vlage, tako je bilo za marsikoga precej bolj naporno kot na prejšnji postaji na Finskem, kjer je bila temperatura zraka nižja, toda mraz je bil suh. V včerajšnjih razmerah je imel zaradi astme več težav Anamarijin brat Janez. Podobno kot Miha Šimenc, povratnik v svetovni pokal po odsotnosti v prejšnji sezoni in operacijskem posegu, se ni uvrstil v izločilne boje.

Lampičeva se k sprinterski beri na evropskem severu lahko ozira z nasmehom: osmo in šesto mesto ji ponujata boljšo odskočno desko za nadaljevanje sezone v sezoni kot v prejšnjih letih. V prihajajočih dveh tednih si sledita Davos, tekma na 1400 m nadmorske višine, ter zanimiv mestni tekaški spektakel v Dresdnu, na obeh prizoriščih je bila naša reprezentantka že na stopničkah. In iz njenega zornega kota je najpomembnejše, da uresničuje tisto, kar je napovedovala: stopnjevati tekmovalno pripravljenost in teči iz tedna v teden bolje.

Obenem ne gre pozabiti, da je bila pred dobrima dvema tednoma še močno prehlajena, svoj davek pa je za začetek v Ruki plačala ob spremembah v slovenskem servisu. Na novo ekipo v kabini za pripravo smuči se vsi pri reprezentanci, vključno z Anamarijo, še privajajo.