Anamarija in Eva odločno v boj za finale

Seveda se Tour de Ski oziroma novoletna turneja v smučarskem teku ne more kosati s krepko daljšo zgodovino skakalne nemško-avstrijske zgodbe ob prehodu v naslednje koledarsko leto, a za tekmovalno karavano in med njo tudi Anamarijo Lampič, športnico leta 2020 v Sloveniji, ohranja prav poseben pomen. Turneja se bo začela jutri, torej na novega leta dan, v Švici.



Nemški prostor se je umaknil s tekaškega zemljevida, tudi v Avstriji sprva načrtovano tekmovanje ni oživelo. Močno pa je navzoče v Italiji, zlasti v dolini Fiemme z znamenitim vzponom na Alpe Cermis, in v prikupnem Dobbiacu oziroma Toblachu po nemško v južnotirolskem območju naših zahodnih sosedov. V zadnjih letih se s svojimi progami, po navadi tudi na že posebne pozornosti vredni nadmorski višini prek 1500 m, predstavlja Švica.



Lani je tako premiero pripravil Lenzerheide, te tekme po svoji prvi zmagi na tej turneji Lampičeva zlepa ne bo pozabila. Zdaj se bo s tekmicami za uvodno bero pomerila v Val Müstairju, v preteklosti prav tako že na zemljevidu Toura. Ob 25-letnici bo slovenske barve v ženski konkurenci branila še Eva Urevc, v moškem sprintu z drsalnim korakom bosta na startu Janez Lampič in Vili Črv. Na seznamu potnikov je bil tudi Luka Markun, a je v zadnjem hipu ostal doma.



»Res smo načrtovali nastop petih naših adutov na uvodni tekmi turneje, toda Luka se v zadnjem času sooča z nenavadno izčrpanostjo, zato je zdaj bolj smiselno, da doma ugotovimo vzroke težav in ga vrnemo na prejšnjo raven. Upam, da bo kmalu spet v tekmovalni smučini,« je obrazložil glavni reprezentančni trener Nejc Brodar, ki načrtuje, da bosta dekleti tekmovali do konca turneje, za Lampiča in Črva pa je bolj realen nastop le na uvodnem delu v Švici: »Jasno, vse bo odvisno od izidov na prvem prizorišču, predvsem Janez je že opozoril, da ni tako daleč od sprinterske elite. A včasih imam občutek, da se je moškemu delu naše ekipe krepko težje prebiti v izločilne boje kot nato tam nastopiti, če se seveda kdo od naših tekmovalcev tja uvrsti.«

Švedska in Finska v karavani, Norveška še ne

Tudi Brodar ne skriva, da so cilji Lampičeve najvišji mogoči, s finalom sprinta se spogleduje tudi Urevčeva, povratnica po operaciji in očitno že zelo konkurenčna, kar je potrdila v dosedanjem delu sezone. V smučini bodo zdaj spet člani in članice švedske in finske reprezentance, Norvežani pa – zanimivo – še vedno ostajajo v domovini. To bi manj presenečalo, ko bi podobno ravnali tudi njihovi rojaki v drugih smučarskih panogah, toda v biatlonu, skokih in alpskem smučanju so vikingi v karavani navzoči, običajno kar na zelo vidnih mestih.



V teku je Norveška že vrsto let tako po vložku kot selekciji in seveda dosežkih vodilna velesila, trener ženske ekipe Ola Vigen Hattestad, še v prejšnji sezoni izjemno pomemben član slovenskega štaba, je v pogovoru namignil Brodarju, da zdravniška služba tekaški izbrani vrsti zaradi nevarnosti virusa za zdaj odsvetuje nastop v svetovnem pokalu in tako tudi na tej turneji. Slednja v tekaškem svetu ohranja poseben pomen, po navadi gre za najpomembnejšo etapo sezone ob svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah. In prav transverzala med Švico in Italijo bo v prihodnjih dneh razkrila že bolj realna razmerja moči v pričakovanju nordijskega SP od 24. februarja do 7. marca v Oberstdorfu na Bavarskem.