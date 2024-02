Ammann se je v prestižnem klubu pridružil Kasaiju

Po temeljitem razmisleku in 15 sezonah na najvišji ravni se je Peter Prevc odločil, da bo postavil skakalne smuči v kot. Švicarski veteran Simon Ammann jih ima za seboj še ducat več, pa še ni sprejel odločitve oziroma je vsaj še ni sporočil javnosti. V Lake Placidu je proslavil prav poseben jubilej – nedeljska tekma je bila zanj že 500. v svetovnem pokalu!

»To je resnično velika številka, vseh preizkušenj se – če sem iskren – niti ne spominjam. No, nekaj bi jih najraje kar prečrtal, nekaj pa jih je bilo genialnih. Kaj naj rečem, skoki so resnično zahteven šport,« je ob častitljivem jubileju dejal 42-letni Švicar, ki je ognjeni krst med svetovno elito prestal zdaj že davnega 29. decembra 1997 pri rosnih 16 letih s 15. mestom v Oberstdorfu.

Številke in uspehi, ki jih je Ammann nanizal v vseh teh letih, so osupljivi. Kar sedemkrat je tekmoval na olimpijskih igrah, na katerih si je priskakal rekordne štiri zlate posamične lovorike (po dvakrat je bil najboljši v Salt Lake Cityju 2002 in Vancouvru 2010), poleg ima v svoji bogati vitrini še naslov svetovnega prvaka z velike skakalnice v Saporu 2007, veliki kristalni globus iz sezone 2019/10, zlato kolajno s svetovnega prvenstva v poletih (Planica 2010) ...

52 let bo Noriaki Kasai dopolnil 6. junija

Ob tem ne gre prezreti, da je v svetovnem pokalu nanizal 23 zmag, toliko kot Peter Prevc in Avstrijec Thomas Morgenstern, s katerima si na večni lestvici deli 12. mesto. Od največjih lovorik mu pravzaprav manjka le zlati orel z novoletne turneje.

Neuničljivi Japonec

»V klubu 500 sva zdaj dva,« se je švicarski šampion v Lake Placidu spomnil dolgoletnega tekmeca Noriakija Kasaija, absolutnega rekorderja po številu nastopov v svetovnem pokalu (569). Neuničljivi Japonec bo v domačem Saporu konec tedna najverjetneje vpisal že 570. tekmo – pri neverjetnih 51 letih! Optimizem mu vlivajo zadnji dolgi skoki na veliki olimpijski napravi Okurajama.

Noriaki Kasai naj bi se med elito dokazoval konec tedna v Saporu. FOTO: Michael Dalder/Reuters

Potem ko je pred dobrimi tremi tedni z 9., 21. in 11. mestom na prireditvi za celinski pokal trikrat zapored pustil za seboj veliko mlajših tekmecev (na prvi preizkušnji celo vse rojake in Slovence z Žigo Jelarjem, Žakom Moglom in Maksimom Bartoljem na čelu), je nazadnje opozarjal nase v »japonskem« pokalu. Teden po zmagoslavju v pokalu 35 TVh, ki je odmevalo tudi na stari celini, je v ponedeljek s skokoma, dolgima 125 in 130,5 metra, v t. i. tekmovanju Megmilk, v katerem je svojo nadarjenost potrdil tudi komaj 15-letni Rintaro Okabe, sin Takanobuja Okabeja, zaostal le za Keičijem Satom. A z drugim mestom (zmaga se mu je izmuznila za 7,1 točke) ni bil zadovoljen.

»Meril sem na 145-metrski skok in prvo mesto, zato nisem zadovoljen z doseženim. Takšne izjave si lahko privoščim, ker sicer skačem na precej visoki ravni. Verjamem, da sem spet dobro pripravljen za svetovni pokal. Želim si premagati pritisk, prestati kvalifikacije in nastopiti na svoji 570. tekmi,« je vrnitev v svetovni pokal napovedal legendarni Kasai, ki je prav tako kot Ammann ognjeni krst v svetovnem pokalu doživel pri 16 letih – decembra 1988 v Saporu.