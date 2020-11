Aluminiju se ne piše nič dobrega

Trenerja Aluminija Slobodana Gruborja z varovanci čaka še težko tekmovalno delo. FOTO: Roman Šipić

Prva liga Telekom Slovenije

Maribor 11 5 4 2 24:15 19

Mura 11 5 4 2 14:6 19

Koper 11 5 4 2 17:11 19

Olimpija 11 5 3 3 13:9 18

Tabor 11 5 1 5 15:15 16

Celje 11 3 4 4 12:12 13

Domžale 10 3 3 4 16:17 12

Bravo 10 3 3 4 10:14 12

Gorica 11 2 3 6 9:19 9

Aluminij 11 2 3 6 8:20 9

Gorica se bo dvignila, Bravo neznanka

Domžalski zasuk

Izid preložene tekme 9. kroga – Aluminij : Domžale 1:2 (David Flakus Bosilj 43.; Dario Kolobarić 53., Slobodan Vuk 77.).

S preloženo tekmo 9. kroga 1. SNL se je že bolj realno oblikovala prvoligaška lestvica. Domžale so z zmago z 2:1 proti Aluminiju ušle z dna in za zgornjo polovico zaostajajo prav toliko kot imajo prednosti pred zadnjima. Domžale imajo še eno tekmo manj, tako kot Bravo (ima enako število točk, 12), s katerim bosta 9. decembra odigrala preloženo tekmo 10. kroga.Odločitev vodstva tekmovanja, da zaradi odsotnosti prevelikega števila reprezentantov Brava v mlajših kategorijah sprejme dogovor obeh klubov o preložitvi tekme na decembrski termin, je vsaj tako pomenljiva, kot je bila o vrnitvi sprva odvzetih dveh točk Aluminiju zaradi samovoljne odločitve, da tekme prvega kola v Ljudskem vrtu ne bo igral. Zavoljo neposrečenih odločitev organov pri krovni organizaciji pa bo na koncu, kot kaže, najkrajšo potegnil prav Aluminij. Je v najslabšem položaju in v zelo slabem, nesrečnem obdobju.Kidričani ne izgubljajo zanosa in tal pod nogami le zaradi karme, ki jih je ujela, ker so se ušteli z bojkotom prve tekme, temveč tudi zaradi napačnih strokovnih odločitev. Ni naključje, da jim prav nič ne uspeva, krivulja uspehov gre navzdol vse od spomladanskega dela sezone in od vrhunca v pokalnem polfinalu, v katerem je bilo že mogoče videti obrise številnih zablod. Ne le trenerjevih, saj ni zgoljvlekel potez, ki so kljub vsemu eno od bolj nadarjenih moštev pripeljale do zdajšnjega položaja. Aluminij preprosto ni več samozavestno moštvo.Ali je Aluminij dejansko najbliže Rudarjevi vlogi iz minule sezone, česar si nihče ne želi, bo v veliki meri dala odgovor tekma 14. kroga, v katerem bo v Kidričevem gostovala Gorica. Štirikratni prvaki so sicer še v preoblikovanju v tekmovalno moštvo, ki v ospredje postavlja izključno rezultat. Z igralsko zasedbo, v kateri imajo najpomembnejšo vlogo izkušeni povratniki, izpolnjuje standarde moštev v boju za obstanek. Za večino slovenske nogometne javnosti je bolj sprejemljiva prvoligaška prihodnost z Gorico kot z Aluminijem! In to kaže upoštevati.Domžale in Bravo načrtujeta morebiten vzpon na lestvici, a še zdaleč nista rešena skrbi o boju za obstanek. Imata obetavnejši izhodišči od glavnih tekmecev, Šiškarji v za zdaj še sproščenosti in v ostanku samozavesti iz minule sezone. Domžalčani pa v igralski, kapitalski in logistični moči, zaradi česar si niti v sanjah ne bi smeli dovoliti črnega scenarija. Bravo najbolj pogreša gole napadalcev. Svetla izjema v povprečni domžalski igri pa je, da se v napadalca za dober zaslužek, kar je za Domžale že nekaj časa osnovna dejavnost in tudi moteče breme, razvija. Proti Aluminiju je dosegel že peti gol v sezoni in se na vrhu lestvice strelcev pridružilin