Alkohol, šiša in poker: slovenski košarkarji proslavljajo, Španci pišejo o »škandalu« (FOTO)

Slovenska košarkaška reprezentanca je na začetku olimpijskih iger premagala Argentino, absolutni junak pa je bil, ki je odigral eno najboljših iger v zgodovini olimpijskih košarkarskih turnirjev.Dosegel je 48 točk, dodal je še 11 skokov in pet podaj. Po taki zgodovinski zmagi je bilo logično, da bo sledilo praznovanje, ki se za tako igro spodobi. A El Mundo, znana španska medijska hiša, je napisal članek z naslovom Dončić v škandalu iger: zabava v vasi z alkoholom, s šišo in brez maske, v katerem piše o domnevnem neprimernem vedenju Slovencev.Na instagramu sta se namreč pojavili fotografiji, ki prikazujeta, kako proslavljajo slovenski košarkarji, slike pa je objavila predstavnica košarkarske reprezentance ŠpanijeLetošnje olimpijske igre niso takšne kot sicer, zaradi koronavirusa je veliko rigoroznih ukrepov in zato so predvsem španski mediji dvignili hrup zaradi 'škandala v Tokiu', saj slovenski košarkarji niso imeli maske. Ouvinja je sliko takoj izbrisala, a so se fotografije hitro razširile po družbenih omrežjih. Omenjeni mediji so se seveda vprašali, kakšne bodo posledice, torej ali bodo slovenski košarkarji kaznovani. MOK se še ni javno oglasil in se verjetno tudi ne bo, ker so športniki še vedno ljudje in bodo verjetno opozorjeni, naj ne organizirajo več podobnih srečanj.Na novinarska vprašanja so se odzvali pri Košarkarski zvezi Slovenije, kjer so za 24ur zvečer poudarili, da reprezentanca upošteva pravila. »V ekipi vlada odlično vzdušje, fantje so super in so osredotočeni na tekme, ki so pred njimi.«Odzval se je tudi, ki je dejal, da je vse skupaj pretirano in da zaradi tega zagotovo slovenski nadaljnji nastopi niso ogroženi. Meni, da gre le za provokacije in poskus dekoncentriranja igralcev ali vodstva.Ouvinja, ki je sliko delila na instagramu, se je na družbenem omrežju opravičila in zapisala, da ji je žal, da je v to situacijo vključila Dončića in Slovenijo.