»Stvari v smučarskih skokih niso več pod nadzorom«

Od četrtka do nedelje bo Aljoša Dolhar petič vodil finale svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih v Planici. V zanimivem pogovoru se je 51-letni Ratečan spomnil svojega najdaljšega poleta, spregovoril je tudi o tokratnem sklepnem dejanju sezone v dolini pod Poncami in možnostih za izboljšavo svetovnega rekorda. Kako doživljate zadnje dneve do sredinega preizkusa letalnice? »Kakor običajno pred vsakim finalom sezone v Planici – zelo stresno z velikim občutkom odgovornosti za izpeljavo največjega športnega dogodka v Sloveniji.« Lase so vam verjetno spet dodatno sivile pomladanske ra...