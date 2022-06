Wimbledon 2022: Aljaž že opoldne, Kaja in Tamara pa pozneje

Pa ga imamo – teniški 5. letni čas! Ob vsem spoštovanju do prejšnjih dveh vrhunskih turnirjev sezone za grand slam v Melbournu in Parizu je vendarle ta, ki se bo začel danes, najbolj prepoznaven in v širši javnosti posebno cenjen. V Wimbledonu 2022 bo imela Slovenija tri adute (Aljaža Bedeneta, Kajo Juvan in Tamaro Zidanšek), vloge favoritov pa pripadajo Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu in morda še Matteu Berrettiniju v moški konkurenci ter poljski čudežni deklici Igi Šwiatek v ženskem delu tekmovanja.

202. mesto zaseda Aljaž Bedene na lestvici ATP, 26 mest za nemškim tekmecem Maximilianom Martererjem.

Kadar koli napoči čas za ta sloviti londonski spektakel teniške karavane na travnati podlagi, seveda strokovnjaki in navijači ugibajo o zmagovalcu. Kot pred Tourom, kdo bo najboljši kolesar, ali v januarskih dneh, kdo bo najhitreje drvel po znameniti smukaški strmini v Kitzbühelu. Seveda Wimbledon prinaša tudi nepredvidene scenarije, kot je tisti, ki ga naši južni sosedje še danes ne morejo pozabiti. Pa ne le oni – vsi tisti, ki so po svetu občudovali talent Gorana Ivaniševića in se čudili, da dolgo ni imel wimbledonske lovorike. Osvojil jo je leta 2001, potem ko je na turnir prišel s posebnim povabilom, saj je bil takrat daleč od mest, na katerih je bil prej vrsto let ...

Je zdaj mogoče kaj podobnega? Težko je verjeti, vendarle je Đoković, zmagovalec že šestih turnirjev na tem prestižnem prizorišču, udarni favorit. V pričakovanju izziva prve lovorike v sezoni za grand slam je spoštljivo govoril o tekmecih, zlasti Nadalu, obenem pa je bil jasen: »Ko sem prvič gledal dogodke iz Wimbledona, je zmagal Pete Sampras, sedemkrat najboljši na tem prestižnem turnirju. Upam, da ga bom letos ujel ...«

In tudi vodilni slovenski igralec Bedene nam je dejal, da je srbski zvezdnik prvi kandidat za slavje v Londonu. Če pa bi se ozrli k letošnji sezoni, nedvomno izstopata Nadalovi zmagi na obeh dozdajšnjih turnirjih za grand slam. »Toda v športu sem se naučil, da se prav veliko ne kaže ozirati v preteklost,« je bil španski as zadržan ob prihodu v London.

Kajina premiera z novim trenerjem

Iz slovenskega zornega kota pa ni dvoma – že danes bo pod posebnim drobnogledom Bedene, ki se bo v uvodni partiji dneva na svojem igrišču, torej ob 12. uri, pomeril z nemškim kvalifikantom Maximilianom Martererjem. V normalnih okoliščinah bi pričakovali zmago našega rojaka, toda pogled na lestvico ATP razkriva, da je 27-letni Bavarec 176., Bedene pa 202.!

V konkurenci deklet slovenskemu tenisu kaže bolje – Tamara Zidanšek, zdaj 60., in Kaja Juvan, na razpredelnici WTA dve mesti nižje, sta v zadnjih dveh sezonah večkrat močno opozorili nase in se tako spogledujeta z vidnejšimi wimbledonskimi dosežki kot v preteklosti. Prva si želi več od uvrstitve v 2. krog, Ljubljančanka sanja vsaj o lanski ponovitvi 3. kroga. Pred kratkim je njen glavni trener postal Zoran Krajnc, uradno bo v tej navezi za njo Wimbledon 2022 prva velika zgodba. In upati je, da ji slab začetek, ko letalo v četrtek zaradi tehnične okvare z Brnika ni poletelo proti Londonu, ni pokvaril zbranosti v pričakovanju pomembnega nastopa. Danes bo igrala drugi dvoboj na 12. igrišču proti Brazilki Beatriz Haddad Maia, 23. nosilki, Zidanškova se bo pomerila s 23-letno Madžarko Panno Udvardy, njun dvoboj bo tretji po vrsti.

Favoritinja? Poljakinja Iga Šwiatek je prišla v London s kar 35 zaporednimi zmagami v sezoni. Res pa je, da bo svoj lonček v nepredvidljivosti ženskega tenisa poskušala pristaviti tudi velika povratnica Serena Williams ...