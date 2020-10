Aljaž bi v Parizu najraje zajokal

Sanje o Slovencu med posamezniki v drugem tednu odprtega teniškega prvenstva Francije se niso uresničile. Naš edini adut v moški konkurenci Aljaž Bedene namreč ni ponovil februarskega podviga, ko je v Rotterdamu ugnal enega vodilnih zvezdnikov teniških igrišč Stefanosa Tsitsipasa. Tokrat je bil grški as boljši. Enakovrednejši boj je Ljubljančanu preprečila poškodba gležnja.



Vodilni slovenski teniški igralec je sanjal o svojem tretjem uspehu doslej proti tekmecu iz vodilne deseterice, pred zmago proti Tsitsipasu je maja 2018 v Rimu ugnal takrat sedmouvrščenega Kevina Andersona, a je bilo tokrat zelo hitro konec vseh upov. Pa četudi je šlo za dvoboj na peščeni podlagi, na kateri se po navadi Bedene dobro počuti. Obenem je bilo prav počutje, ne glede na razmere in pesek znamenitega Roland Garrosa, odločilno za visok poraz. Že tako v zadnjih dneh Ljubljančan ni imel brezhibnega zdravstvenega kartona, zdaj so ga zmotile močne bolečine v predelu gležnja in narta. In to ravno ob tako težko pričakovanem dvoboju na tem odmevnem prizorišču.



Zgodbe je bilo konec že v uvodnem nizu ob zaostanku z 0:5 in takrat prekinitvi zaradi zdravstvene pomoči. Aljaž se je vrnil na igrišče, hitro je bilo jasno, da v tem dvoboju želene predstave ne more uprizoriti – 1:6, 2:6, 1:3. »V takšnih trenutkih gre športnikom tudi na jok. Sploh če igraš na takšnem igrišču in v tretjem krogu turnirja za grand slam. Ni prijetno. Po eni strani bi si najraje obraz zavil v brisačo in čakal, da mine. Ampak ne morem, treba je iti naprej. Dal sem vse od sebe.« In tako je domala v solzah zapustil odprto prvenstvo Francije 2020, pa četudi je ponovil svoj najboljši dosežek na tem prizorišču doslej, uvrstitev v tretji krog glavnega turnirja. A kot smo že zapisali, se je lotil nadaljevanja sezone po tej dolgi prekinitvi zelo ambiciozno, obenem iz glave ni izginjalo spoznanje, da je prav Tsitsipasa že premagal ... Posebna zgodba Kaje Juvan Tako najodmevnejša slovenska zmaga ostaja tista Kaje Juvan v uvodnem krogu nad Angie Kerber. Našo najstnico je spoznala vsa športna Nemčija, saj prav Kerberjeva, trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, v največji srednjeevropski deželi ohranja izjemno prepoznavnost in priljubljenost. Res pa je, da je bilo nato pariške pravljice za 19-letno Ljubljančanko na igrišču hitro konec. Kot je presenetila z uspehom proti krepko uglednejši tekmici, je nato nepričakovano ostala praznih rok proti domači vrstnici Clari Burel. In podobno je proti slabše postavljeni igralki, Kanadčanki Leyli Fernandez, v 2. krogu končala svojo udeležbo Polona Hercog. Omenjeni slovenski aduti, ob njih še Tamara Zidanšek, tudi v dvojicah niso ponudili presežka. Živahen teden jim je ponudil vzpone in padce, tudi rahel premik s krivuljo navzgor, a do tiste želene točke z izbrano elito je vendarle še dolga pot.