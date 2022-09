Alen Pajenk: Smo le Balkanci, ves čas ne gre le na lepo

Slovenski odbojkarji so v svoji zadnji tekmi skupine D na svetovnem prvenstvu v Stožicah z igrišča odpihnili Nemčijo s 3:0 in potrdili uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja oziroma osmino finala. Tam se bodo v soboto ob 17.30 pomerili z drugo najslabšo izbrano vrsto, ki se je po prvem delu mundiala še prebila naprej. Misli o vsem je tokrat zbral in jih besedno izrazil srednji bloker Alen Pajenk.

Proti Nemčiji ste odigrali vrhunsko, tekmeci so bili brez možnosti za uspeh.

»Težko je govoriti, da je morebiti to bila naša najboljša tekma. Tudi proti Franciji smo igrali zelo dobro, tokrat pa Nemci niso bili pravi, niso nam bili kos. Taktično smo se zelo dobro pripravili nanje, jih z začetnimi udarci odmaknili od mreže, zato nam je bilo tudi lažje v bloku.«

Vemo, na kaj Nemci tudi stavijo v igri, a proti njim ste zbrali kar devet blokov, oni le enega.

»Vsi smo visoko napadali, publika je dala dodatno moč. Sami smo se dobro pripravili v bloku in Nemce s servisom odstranili od mreže, zato je bilo potem vse lažje. Ko gre, gre.«

Izgubljeni dvoboj proti Franciji ste torej psihološko zelo dobro premleli.

»Vedno smo govorili, da če bomo dali vse od sebe, bomo pač sprejeti tudi poraz, saj smo se resnično borili. Morebiti je bilo proti Nemcem malce panike v drugem nizu, ko so se nam približali, a smo se dovolj pobrali in bili do konca pravi. Nismo imeli težkih pripravljalnih tekem za svetovno prvenstvo, liga narodov se je končala že zelo dolgo nazaj. Od prve polovice julija nismo imeli nobene težke tekme in tako hitro dvigniti raven igre pomeni, da smo res dobro trenirali, delali in da smo vsi telesno dobro pripravljeni.«

Vse spominja na domače evropsko prvenstvo izpred treh let, tam ste do polfinala igrali v Stožicah, zdaj boste do četrtfinala. Nova velika priložnost je tu.

»Gremo lepo na naslednjo tekmo, zdaj tudi ne bo več popravnih izpitov. Treba bo zmagati, na to seveda gremo. Normalno, zdaj je lažje, dali bomo vse od sebe, s takšno publiko, kot jo imamo, pa je vse možno. Igramo šele v soboto, do takrat imamo tri dni počitka, poskušali se bomo kar najbolje odpočiti in se pripraviti na naslednjo tekmo. A takšen premor med tekmami je zato, ker morajo za osmino finala ekipe priti ali sem v Slovenijo ali na Poljsko, tudi novo dvorano morajo pač okusiti.«

Po videnem ste v pravem in ustreznem tekmovalnem ritmu.

»Rastemo iz tekme v tekmo, to smo dokazali v teh treh odigranih srečanjih. Upamo, da bo naslednje še boljše.«

Kakšne zasluge pri vsem ima selektor Gheorghe Creţu?

»Po porazu s Francijo smo bili malce razočarani, ker vseeno olimpijskih prvakov nimaš vsak dan na igrišču. Selektor nam je takoj po tekmi povedal, da smo igrali dobro, da ne smemo upogniti glav in da gremo naprej, ker imamo še dosti dela.«

Kot Romun je seveda zelo energičen.

»Smo le Balkanci, tudi sami smo si rekli, pač kolikor smo skupaj, ni več tega, da bi nas nekdo ves čas le lepo obravnaval. Nekdo nas mora ves čas tudi popravljati, nam pomagati. Lepo je videti, da je pri vsaki točki, ki jo dobimo, Creţu res čustven, navija in pomaga.«