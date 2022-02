Aleksander Sekulić: Največja razlika je, da ni Dončića

Aleksander Sekulić bo danes praznoval 44. rojstni dan in se ponosno ozrl na opravljeno v 15 mesecih v vlogi selektorja moške košarkarske reprezentance. V tem času si je Slovenija priigrala mesto na letošnjem evropskem prvenstvu, se prvič uvrstila na olimpijske igre in v Tokiu le za las ostala brez kolajne, uspešno pa je vstopila tudi v kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023. Po novembrskih zmagah nad Hrvaško in Švedsko jo zdaj čakata dva dvoboja s Finsko; prvi jutri ob 17.30 v Espooju.

V tokratni zasedbi imate devet košarkarjev z lanskih OI. So priprave za drugi kvalifikacijski ciklus za SP zato veliko lažje?

»Naš cilj je, da ohranjamo kontinuiteto in da ima reprezentanca trdno okostje. Čas sicer ni naš zaveznik, saj se moramo na hitro optimalno pripraviti, kolikor je pač možno. Pomembno je, da so košarkarji v dobri formi, da se dobro ujamejo in da lahko delujejo kot moštvo.«

Od treh manjkajočih sta dva organizatorja igre, Luka Dončić in Aleksej Nikolić. Ali je to posebna težava?

»Največja razlika je, da med nami ni Luke. Njega ne moremo nadomestiti, nihče ga ne bi mogel. Lahko pa poskušamo izkoristiti njegovo zapuščino in zagon iz Tokia. Tokrat bosta za krmilom Luka Rupnik in Matic Rebec, ki dobro poznata nas ustroj in pomagata Žigi Samarju pri uvajanju.«

Kakšne ocene bi namenili vašim izbrancem za minule mesece klubske sezone?

»Kar visoke. Zadovoljen sem, ker je Zoran Dragić našel primerno okolje in v Stožicah ujel igralni ritem. Veselijo me tudi izjemne predstave Žige Dimca na Poljskem, zato upam, da bomo lahko izkoristili val vedrine.«

V moštvu je prvič po poškodbi tudi Mike Tobey, so bile kakšne ovire za njegov prihod?

»Ko sem ga poklical, je rekel, da komaj čaka na snidenje. To je še en dokaz, kako dobro se je lani počutil med nami. Zadovoljstvo je sicer vedno vračal z dobrimi predstavami, skupaj z Dimcem pa bi bil lahko pomembno orožje tudi proti Fincem, saj nimajo izstopajočih centrov.«

Ali njegov naturalizirani predhodnik Jordan Morgan ostaja v igri za izbrano vrsto?

»Govoril sem tudi z njim. Še vedno se vrača po operaciji kolena in ima obrobno vlogo v Benetkah. Če bosta v prihodnosti zdrava tako Mike kot Jordan, bomo imeli sladke skrbi.«

Kako bi na kratko predstavili Fince?

»Po tradiciji so zelo nevarni v domači dvorani, ko igrajo na krilih navijačev. So učinkoviti strelci z večjih razdalj in se dobro gibljejo brez žoge, kar bo izziv za nas. Vendar imamo košarkarje, ki so lahko uspešni proti takšnim tekmecem. Naša obramba bo vendarle morala biti nekoliko boljša kot novembra.«

Sasuja Salina, Petterija Koponena, Shawna Huffa in Jamarja Wilsona dobro poznamo, ob jesenski zmagi nad Hrvaško pa sta se izkazala tudi mlada Edon Maxhuni in Elias Valtonen.

»Fince že 18 let zapored vodi selektor Henrik Dettmann ter imajo jasno postavljeno piramido in igralni slog od mlajših kategorij do članske reprezentance. Zaradi sistematičnosti so se prebili v višji evropski razred in so nevarni, kar so pokazali tudi Hrvatom.«