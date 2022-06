Aleksander Čeferin: Če se igra manj tekem, so tudi plače manjše

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA), je vedno zanimiv sogovornik. Tako je tudi za italijansko La Gazzetto dello Sport v intervjuju razgrnil, kaj meni o zdajšnjem dogajanju v svetu nogometa, za vnovično izvolitev na čelo evropske zveze, volitve bodo v naslednjem letu, pa je, denimo, v le enem tednu prejel kar 48 podpornih pisem od članic Uefe. Vsega skupaj jih je 55.

Kako gledate na pot, po kateri ste prišli na čelo evropskega nogometa?

»Zelo sem se potrudil, a zdaj sem v privilegiranem položaju, tudi zelo dobro plačan za čudovito službo. A nemogoče se je izogniti stresu v povezavi med nogometom in politiko.«

Eden od razlogov za stres je koledar tekem.

»Vsi si jih želijo več in nihče ne odstopa od teh zahtev. Če bi državne lige imele vse po 18 klubov, nekatere jih imajo namreč več, bi bilo zelo dobrodošlo, a predsedniki zvez se s tem ne strinjajo. Tudi dve pokalni tekmovanji, poleg običajnega še ligaški, sta preveč.«

Kaj ste odgovorili trenerjema Jürgnu Kloppu in Pepu Guardioli, ko sta se pritožila?

»Neprenehoma napadati svetovno zvezo Fifo in evropsko Uefo je najbolj preprosto, a bistvo je naslednje. Če igrate manj tekem, so tudi plače manjše. Tisti, ki bi se lahko pritoževal, je, denimo, delavec v tovarni z mesečno plačo tisoč evrov.«

Med Uefo in tremi predsedniki odpadniških klubov iz superlige ni dialoga.

»Z vrhovnim možem Juventusa Andreo Agnellijem ne spregovorim več besede, s predsednikom Reala Florentinom Perezom sva se srečala, a sem tudi spoštoval protokol. Uefa ni moja lastnina, na finalu lige prvakov v Parizu sem mu čestital za Realovo zmago, to pa je bilo tudi vse.«

Bo za sodišče Evropske unije mnenje evropske zveze zakonsko utemeljeno ali monopol?

»To nikoli ni monopolen položaj, vsak lahko svobodno odkoraka iz Uefe, če si to želi. Lahko sodeluje v tekmovanjih pod našim okriljem ali priredi svoje, a potem je tudi logično, da v slednjem primeru ne more igrati v Uefinih.

Za predsednika Fife ne bi kandidiral, tam je preveč politike. Vse leto bi le potoval, trpela pa bi družina.

Ne glede na odločitev sodišča se ne bo spremenilo nič, projekt superlige je mrtev, saj nihče noče sodelovati v njej. Vidim le tri ljudi, ki so jezni na vsakogar in ki bi se le pričkali na sodišču. Pravna odločitev EU bo simbolično zelo pomembna, toda unija tudi zagovarja evropski model, ta je razlog za nogometni uspeh. Eden od ključev zanj so drugi klubi zunaj kroga elitnih, saj jim je dovoljeno, da se merijo v vrhunski konkurenci.«

Zakaj je bilo za finale lige prvakov tako malo vstopnic namenjenih navijačem Reala in Liverpoola?

»Na voljo je bilo 20.000 vstopnic za vsak klub, ob tem še dodatnih 12.000. To je 52.000 vstopnic od razpoložljive kapacitete stadiona 75.000. Če pokrovitelj tekmovanja prispeva 150 milijonov evrov na leto in gre 93,5 odstotka te vsote klubom, ali je potem škandal, da za finale tudi on prejme vstopnice? Ali poznate organizacijo, ki za svoje plače in stroške zadrži le tri odstotke prihodkov? Vse te pripombe me zelo motijo.«

Bi kandidirali za predsednika Fife?

»Ne, tam je preveč politike. Uefa je nogomet, pri Fifi bi vse leto le potoval, trpela pa bi družina.«