Alcaraz je za Špance novi Nadal

Lepo je Špancem s takšnim podnebjem, ko se lahko z določenimi športi ubadajo vse leto! Recimo z motociklizmom in tenisom, število španskih asov v svetovnem vrhu v obeh športih pa odraža takšno smernico »podnebne« kakovosti. Rafael Nadal je denimo z Balearskih otokov, z Majorke, na veliko prizorišče pa prihaja Carlos Alcaraz. Ta osemnajstletnik je iz El Palmarja blizu Murcie v jugovzhodni Španiji, tamkajšnji sončni žarki in Sredozemsko morje pa so ogreli tudi njegovo pot k svetovnemu teniškemu vrhu.

Mladeniča iz El Palmarja sicer čaka še dolga pot, a z nedavno zmago na turnirju v Riu de Janeiru, to je bila njegova druga na turnirjih ATP po Umagu, se je prebil na 20. mesto na svetovni jakostni lestvici igralcev. Z lansko zmago na Hrvaškem, v sklepnem dvoboju je ugnal Richarda Gasqueta, je sicer postal najmlajši zmagovalec turnirjev ATP po 18-letnem Keiju Nišikoriju leta 2008 v Delray Beachu. V Riu je bil na peščenem igrišču v finalu boljši od Argentinca Diega Schwartzmana, z 18 leti, devetimi meseci in drobiž dnevi postati član elitne dvajseterice pa ni denimo na lastni športni poti uspelo niti Nadalu, Novaku Đokoviću ali Rogerju Federerju.

Odkar obstajajo turnirji ATP 500, od leta 2009, je Carlos Alcaraz s triumfom v Braziliji postal tudi najmlajši zmagovalec na tej ravni teniškega tekmovanja, zanimivo pa je, da je tako v Riu de Janeiru kot v Umagu zmagal na pesku. Na tem pa kraljuje tudi Rafael Nadal. A osemnajstletnemu novemu velikemu španskemu upu ni všeč, da ga imenujejo novi Nadal. V Riu je kot šestnajstletnik dobil svoj prvi teniški dvoboj na elitni ravni, tokrat po končni zmagi, v četrtfinalu je denimo ugnal svetovno številko šest Mattea Berrettinija, pa so ga seveda oblivala pozitivna čustva: »Po dolgem času je to bil zame prvi turnir na peščeni podlagi, ves teden sem igral na visoki ravni. Že lani na koncu leta sem si zaželel, da bi se prebil med dvajset najboljših igralcev na svetu, da mi je to uspelo že na začetku naslednjega, pa je nekaj izjemnega.«

Alcaraz, pred turnirjem v Riu je bil 29. na svetovni razpredelnici, je lani osvojil finalni turnir ATP bodočega rodu, za igralce do 21 let starosti, na odprtem prvenstvu ZDA pa se je denimo prebil v četrtfinale, najvišje doslej na turnirjih za veliki slam. Med drugimi je v 3. kolu premagal tudi tretjega nosilca, Grka Stefanosa Tsitsipasa. Lani je denimo na turnirju v Madridu na peščeni podlagi v drugem kolu ravno na svoj 18. rojstni dan izgubil z Nadalom.

Ali bo Alcaraz novi Rafa in ali se bo vsaj v delčku približal velikemu šampionu z Majorke, bo pokazal le čas. Oba sicer bekhend igrata z obema rokama, a 18-letni Španec bo moral pojesti še veliko teniškega kruha, da bi segel v višave legendarnega Nadala. Mladost je na njegovi strani, prav tako tudi okoliščine za igranje tenisa v Španiji. Za rast v pravo športno cvetlico je namreč treba tudi veliko, veliko sonca.